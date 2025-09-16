УКР
Понад 10 тисяч засуджених умовно-достроково звільнили з-за ґрат для мобілізації до Сил оборони. ФОТО

Понад 10 тисяч засуджених умовно-достроково звільнили з-за ґрат для мобілізації до Сил оборони України.

Про це йдеться у відповіді Департаменту з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції на запит адвоката Романа Лихачова, який він надав NV, пише Цензор.НЕТ.

У Мін'юсті нагадали, що засуджених можуть умовно-достроково звільнити для проходження військової служби за контрактом під час проведення мобілізації та/або дії воєнного стану.

При цьому звільнити від відбування покарання для мобілізації можуть не всіх засуджених. Зокрема, у армію не потраплять ті люди, хто засуджений за вчинення умисного вбивства двох або більше осіб та ті особи, що були засуджені за особливо тяжкі корупційні кримінальні правопорушення.

мобілізували до Сил оборони
мобілізували до Сил оборони

+2
Ага. Надо все, как кацапы делать! Старшые братья - перемер для подражания.
16.09.2025 14:00 Відповісти
+1
за якими статтями?
який їх стан здоров'я?
які завдання виконувати?
бухати в окопах?
чи, міни кувалдою розбирати?
16.09.2025 14:07 Відповісти
+1
Треба переймати все що мае високий процент практичності.
16.09.2025 14:29 Відповісти
Якщо чесно, треба як кацапи всіх зеків туди.
16.09.2025 13:58 Відповісти
Ага. Надо все, как кацапы делать! Старшые братья - перемер для подражания.
16.09.2025 14:00 Відповісти
Треба переймати все що мае високий процент практичності.
16.09.2025 14:29 Відповісти
Зеков и мясные штурмы. Это практично, да. Пойдешь в мясной штурм?
16.09.2025 14:53 Відповісти
Всіх ну аж ніяк не вийде тому, що чортова уйма засуджених за зраду, агентів ФСБ та продажних скотів. А вони сплять і бачать, як шмигонути на ту сторону.
16.09.2025 14:10 Відповісти
Не всіх, частину потрібно у ТЦК, які по бандитизму проходили, їх і вчити нічому не треба, бо вже навчені.
16.09.2025 14:39 Відповісти
за якими статтями?
який їх стан здоров'я?
які завдання виконувати?
бухати в окопах?
чи, міни кувалдою розбирати?
16.09.2025 14:07 Відповісти
виконують завдання в найгарячіших напрямках, і гідно виконують. Воював з ними в одному населеному пункті.
16.09.2025 14:40 Відповісти
обирають по здоров'ю. Не усіх.
16.09.2025 14:41 Відповісти
Бухав разом з ними , чи з ними міни кувалдою розбирав? Сквльки їх вижило там то ніхто не скаже
16.09.2025 14:41 Відповісти
знаю інфу з окопів!!!!!
дшв 71, як що!!!
дуже багато байок про бригади з номером 150+
обов'язково зайди та задонать!!!!
send.monobank.ua/jar/6ZR3LZ6aBU
16.09.2025 14:52 Відповісти
https://www.instagram.com/taniakrai/
16.09.2025 14:53 Відповісти
Краще напишіть скількі вже чухнуло з фронту....
П.С.
Для чого писати конкретні цифри?
16.09.2025 14:16 Відповісти
А якщо засуджений 18-24 мільон дадуть?
16.09.2025 14:26 Відповісти
 
 