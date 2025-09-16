Понад 10 тисяч засуджених умовно-достроково звільнили з-за ґрат для мобілізації до Сил оборони. ФОТО

Понад 10 тисяч засуджених умовно-достроково звільнили з-за ґрат для мобілізації до Сил оборони України.

Про це йдеться у відповіді Департаменту з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції на запит адвоката Романа Лихачова, який він надав NV, пише Цензор.НЕТ.

У Мін'юсті нагадали, що засуджених можуть умовно-достроково звільнити для проходження військової служби за контрактом під час проведення мобілізації та/або дії воєнного стану.

При цьому звільнити від відбування покарання для мобілізації можуть не всіх засуджених. Зокрема, у армію не потраплять ті люди, хто засуджений за вчинення умисного вбивства двох або більше осіб та ті особи, що були засуджені за особливо тяжкі корупційні кримінальні правопорушення.





Також читайте: Понад 8,6 тис. засуджених мобілізувалися. Військові кажуть, що це ефективно, - заступник міністра юстиції Пікалов