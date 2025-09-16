Понад 10 тисяч засуджених умовно-достроково звільнили з-за ґрат для мобілізації до Сил оборони. ФОТО
Понад 10 тисяч засуджених умовно-достроково звільнили з-за ґрат для мобілізації до Сил оборони України.
Про це йдеться у відповіді Департаменту з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції на запит адвоката Романа Лихачова, який він надав NV, пише Цензор.НЕТ.
У Мін'юсті нагадали, що засуджених можуть умовно-достроково звільнити для проходження військової служби за контрактом під час проведення мобілізації та/або дії воєнного стану.
При цьому звільнити від відбування покарання для мобілізації можуть не всіх засуджених. Зокрема, у армію не потраплять ті люди, хто засуджений за вчинення умисного вбивства двох або більше осіб та ті особи, що були засуджені за особливо тяжкі корупційні кримінальні правопорушення.
який їх стан здоров'я?
які завдання виконувати?
бухати в окопах?
чи, міни кувалдою розбирати?
дшв 71, як що!!!
дуже багато байок про бригади з номером 150+
П.С.
Для чого писати конкретні цифри?