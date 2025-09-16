РУС
Более 10 тысяч осужденных условно-досрочно освободили из-за решетки для мобилизации в Силы обороны. ФОТО

Более 10 тысяч осужденных условно-досрочно освободили из-за решетки для мобилизации в Силы обороны Украины.

Об этом говорится в ответе Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции на запрос адвоката Романа Лихачева, который он предоставил NV, пишет Цензор.НЕТ.

В Минюсте напомнили, что осужденных могут условно-досрочно освободить для прохождения военной службы по контракту во время проведения мобилизации и/или действия военного положения.

При этом освободить от отбывания наказания для мобилизации могут не всех осужденных. В частности, в армию не попадут те люди, кто осужден за совершение умышленного убийства двух или более лиц, и лица, осужденные за особо тяжкие коррупционные уголовные правонарушения.

мобилизовали в Силы обороны
мобилизовали в Силы обороны

Топ комментарии
+2
Ага. Надо все, как кацапы делать! Старшые братья - перемер для подражания.
16.09.2025 14:00 Ответить
16.09.2025 14:00 Ответить
+1
за якими статтями?
який їх стан здоров'я?
які завдання виконувати?
бухати в окопах?
чи, міни кувалдою розбирати?
16.09.2025 14:07 Ответить
16.09.2025 14:07 Ответить
+1
Треба переймати все що мае високий процент практичності.
16.09.2025 14:29 Ответить
16.09.2025 14:29 Ответить
Якщо чесно, треба як кацапи всіх зеків туди.
16.09.2025 13:58 Ответить
16.09.2025 13:58 Ответить
Ага. Надо все, как кацапы делать! Старшые братья - перемер для подражания.
16.09.2025 14:00 Ответить
16.09.2025 14:00 Ответить
Треба переймати все що мае високий процент практичності.
16.09.2025 14:29 Ответить
16.09.2025 14:29 Ответить
Зеков и мясные штурмы. Это практично, да. Пойдешь в мясной штурм?
16.09.2025 14:53 Ответить
16.09.2025 14:53 Ответить
Всіх ну аж ніяк не вийде тому, що чортова уйма засуджених за зраду, агентів ФСБ та продажних скотів. А вони сплять і бачать, як шмигонути на ту сторону.
16.09.2025 14:10 Ответить
16.09.2025 14:10 Ответить
Не всіх, частину потрібно у ТЦК, які по бандитизму проходили, їх і вчити нічому не треба, бо вже навчені.
16.09.2025 14:39 Ответить
16.09.2025 14:39 Ответить
за якими статтями?
який їх стан здоров'я?
які завдання виконувати?
бухати в окопах?
чи, міни кувалдою розбирати?
16.09.2025 14:07 Ответить
16.09.2025 14:07 Ответить
виконують завдання в найгарячіших напрямках, і гідно виконують. Воював з ними в одному населеному пункті.
16.09.2025 14:40 Ответить
16.09.2025 14:40 Ответить
обирають по здоров'ю. Не усіх.
16.09.2025 14:41 Ответить
16.09.2025 14:41 Ответить
Бухав разом з ними , чи з ними міни кувалдою розбирав? Сквльки їх вижило там то ніхто не скаже
16.09.2025 14:41 Ответить
16.09.2025 14:41 Ответить
знаю інфу з окопів!!!!!
дшв 71, як що!!!
дуже багато байок про бригади з номером 150+
обов'язково зайди та задонать!!!!
send.monobank.ua/jar/6ZR3LZ6aBU
показать весь комментарий
16.09.2025 14:52 Ответить
https://www.instagram.com/taniakrai/
показать весь комментарий
16.09.2025 14:53 Ответить
Краще напишіть скількі вже чухнуло з фронту....
П.С.
Для чого писати конкретні цифри?
показать весь комментарий
16.09.2025 14:16 Ответить
А якщо засуджений 18-24 мільон дадуть?
16.09.2025 14:26 Ответить
16.09.2025 14:26 Ответить
 
 