Более 10 тысяч осужденных условно-досрочно освободили из-за решетки для мобилизации в Силы обороны. ФОТО
Более 10 тысяч осужденных условно-досрочно освободили из-за решетки для мобилизации в Силы обороны Украины.
Об этом говорится в ответе Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции на запрос адвоката Романа Лихачева, который он предоставил NV, пишет Цензор.НЕТ.
В Минюсте напомнили, что осужденных могут условно-досрочно освободить для прохождения военной службы по контракту во время проведения мобилизации и/или действия военного положения.
При этом освободить от отбывания наказания для мобилизации могут не всех осужденных. В частности, в армию не попадут те люди, кто осужден за совершение умышленного убийства двух или более лиц, и лица, осужденные за особо тяжкие коррупционные уголовные правонарушения.
який їх стан здоров'я?
які завдання виконувати?
бухати в окопах?
чи, міни кувалдою розбирати?
дшв 71, як що!!!
дуже багато байок про бригади з номером 150+
обов'язково зайди та задонать!!!!
send.monobank.ua/jar/6ZR3LZ6aBU
П.С.
Для чого писати конкретні цифри?