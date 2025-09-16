Более 10 тысяч осужденных условно-досрочно освободили из-за решетки для мобилизации в Силы обороны. ФОТО

Более 10 тысяч осужденных условно-досрочно освободили из-за решетки для мобилизации в Силы обороны Украины.

Об этом говорится в ответе Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции на запрос адвоката Романа Лихачева, который он предоставил NV, пишет Цензор.НЕТ.

В Минюсте напомнили, что осужденных могут условно-досрочно освободить для прохождения военной службы по контракту во время проведения мобилизации и/или действия военного положения.

При этом освободить от отбывания наказания для мобилизации могут не всех осужденных. В частности, в армию не попадут те люди, кто осужден за совершение умышленного убийства двух или более лиц, и лица, осужденные за особо тяжкие коррупционные уголовные правонарушения.





