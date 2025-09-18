УКР
Нафтохімічний комплекс "Газпрому" атакували дрони у Башкортостані, виникла пожежа. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У російському місті Салават (Башкортостан) пролунали вибухи. Було атаковано нафтохімічний комплекс "Газпром Нафтохім Салават".

Про це повідомили російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Глава Башкортостану підтвердив атаку БпЛА на нафтохімічний комплекс:

"Два безпілотники літакового типу атакували підприємство. Загиблих та постраждалих немає. Спрацював пасивний та активний захист, охорона підприємства відкривала вогонь на ураження. Ступінь ушкоджень з'ясовуємо. Наразі ліквідуємо пожежу, всі служби на місці".

Відомо, що відстань до міста Салават - понад 1400 км.

Дрони атакували об’єкт Газпрому в Башкортостані

Читайте: Уражено Саратовський НПЗ, лунали вибухи, виникла пожежа, - Генштаб ЗСУ. ВIДЕО

Газпром (3414) росія (67792) Удари по РФ (538)
Санкції Животворящіє .
Так тримати...
18.09.2025 11:14 Відповісти
Що згорить то не згниє. Навідь тупе кацапське бидло це підтвердить
18.09.2025 11:16 Відповісти
Молодці!
18.09.2025 11:17 Відповісти
Санкції Животворящіє .
Так тримати...
18.09.2025 11:14 Відповісти
Що згорить то не згниє. Навідь тупе кацапське бидло це підтвердить
18.09.2025 11:16 Відповісти
*****
18.09.2025 11:17 Відповісти
Молодці!
18.09.2025 11:17 Відповісти
Ніяк не можу зрозуміти, обрали там нового Папу чи ні?
Колір диму якийсь "неконкретний"
18.09.2025 11:26 Відповісти
Тихою сапою. Хочаб Єрмак в ці справи свого писка не тицяв
18.09.2025 11:32 Відповісти
Хух, даждалісь
18.09.2025 11:37 Відповісти
Гарно горить - естетично.
18.09.2025 11:42 Відповісти
18.09.2025 11:46 Відповісти
Епічне друге фото. Пожежа на фоні кладовища.
18.09.2025 12:08 Відповісти
Атака успешная, горит солидно, главное не останавливаться и долбить по НПЗ на ********* беспрерывно.
18.09.2025 12:42 Відповісти
В ректифікаційну колону..*******..це не бочки з бензином
18.09.2025 12:55 Відповісти
 
 