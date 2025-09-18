Нафтохімічний комплекс "Газпрому" атакували дрони у Башкортостані, виникла пожежа. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У російському місті Салават (Башкортостан) пролунали вибухи. Було атаковано нафтохімічний комплекс "Газпром Нафтохім Салават".
Про це повідомили російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
Глава Башкортостану підтвердив атаку БпЛА на нафтохімічний комплекс:
"Два безпілотники літакового типу атакували підприємство. Загиблих та постраждалих немає. Спрацював пасивний та активний захист, охорона підприємства відкривала вогонь на ураження. Ступінь ушкоджень з'ясовуємо. Наразі ліквідуємо пожежу, всі служби на місці".
Відомо, що відстань до міста Салават - понад 1400 км.
