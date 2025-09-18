РУС
1 556 8

Нефтехимический комплекс "Газпрома" атаковали дроны в Башкортостане, возник пожар. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В российском городе Салават (Башкортостан) прогремели взрывы. Был атакован нефтехимический комплекс "Газпром Нефтехим Салават".

Об этом сообщили российские СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

Глава Башкортостана подтвердил атаку БпЛА на нефтехимический комплекс:

"Два беспилотника самолетного типа атаковали предприятие. Погибших и пострадавших нет. Сработала пассивная и активная защита, охрана предприятия открывала огонь на поражение. Степень повреждений выясняем. Сейчас ликвидируем пожар, все службы на месте".

Известно, что расстояние до города Салават - более 1400 км.

Дроны атаковали объект Газпрома в Башкортостане

Читайте: Поражен Саратовский НПЗ, раздавались взрывы, возник пожар, - Генштаб ВСУ. ВИДЕО

Дроны атаковали об'єкт Газпрому в Башкортостані
Газпром (3186) россия (97231) Удары по РФ (532)
Санкції Животворящіє .
Так тримати...
18.09.2025 11:14 Ответить
Що згорить то не згниє. Навідь тупе кацапське бидло це підтвердить
18.09.2025 11:16 Ответить
*****
18.09.2025 11:17 Ответить
Молодці!
18.09.2025 11:17 Ответить
Ніяк не можу зрозуміти, обрали там нового Папу чи ні?
Колір диму якийсь "неконкретний"
18.09.2025 11:26 Ответить
Тихою сапою. Хочаб Єрмак в ці справи свого писка не тицяв
18.09.2025 11:32 Ответить
Хух, даждалісь
18.09.2025 11:37 Ответить
Гарно горить - естетично.
18.09.2025 11:42 Ответить
 
 