Нефтехимический комплекс "Газпрома" атаковали дроны в Башкортостане, возник пожар. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В российском городе Салават (Башкортостан) прогремели взрывы. Был атакован нефтехимический комплекс "Газпром Нефтехим Салават".
Об этом сообщили российские СМИ, информирует Цензор.НЕТ.
Глава Башкортостана подтвердил атаку БпЛА на нефтехимический комплекс:
"Два беспилотника самолетного типа атаковали предприятие. Погибших и пострадавших нет. Сработала пассивная и активная защита, охрана предприятия открывала огонь на поражение. Степень повреждений выясняем. Сейчас ликвидируем пожар, все службы на месте".
Известно, что расстояние до города Салават - более 1400 км.
Так тримати...
Колір диму якийсь "неконкретний"