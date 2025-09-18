Нефтехимический комплекс "Газпрома" атаковали дроны в Башкортостане, возник пожар. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В российском городе Салават (Башкортостан) прогремели взрывы. Был атакован нефтехимический комплекс "Газпром Нефтехим Салават".

Об этом сообщили российские СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

Глава Башкортостана подтвердил атаку БпЛА на нефтехимический комплекс:

"Два беспилотника самолетного типа атаковали предприятие. Погибших и пострадавших нет. Сработала пассивная и активная защита, охрана предприятия открывала огонь на поражение. Степень повреждений выясняем. Сейчас ликвидируем пожар, все службы на месте".

Известно, что расстояние до города Салават - более 1400 км.

Читайте: Поражен Саратовский НПЗ, раздавались взрывы, возник пожар, - Генштаб ВСУ. ВИДЕО









