Новини Фото Візит Трампа до Британії
1 596 12

Трамп розпочав зустріч зі Стармером, - Sky News. ФОТОрепортаж

Президент США Дональд Трамп прибув до заміської резиденції прем'єра Великої Британії Чекерс та зустрівся із Кіром Стармером.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

Відомо, що зустріч лідерів розпочалася.

Трамп розпочав зустріч із Кіром Стармером
Раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп провів зустріч із королем Чарльзом III.

Читайте: Зеленський про майбутню зустріч із Трампом: Наші команди працюють над цим

Велика Британія (5786) Трамп Дональд (7156) Стармер Кір (266)
Топ коментарі
+2
Начебто "незадоволений" виглядає незадоволеним
18.09.2025 14:05 Відповісти
+2
Прикид у Трампа стилізований під кацапський прапор!
Вам не здається ?
18.09.2025 14:13 Відповісти
+2
Трампу , мабуть , не сподобалась
скромна оселя Стармера , так як у Трампа будинок
весь в золоті
18.09.2025 14:21 Відповісти
Начебто "незадоволений" виглядає незадоволеним
18.09.2025 14:05 Відповісти
ще б пак, запросили в якусь халупу зовні нештукатурену, а всередині затісну.
бідненько живуть дальні англійські родичи
це не Мар а Лага з полем для гольфу

.
18.09.2025 14:35 Відповісти
Бо Трамп знає що бріти застовбили за собою Україну ще з часів Боріса. І все краще через них продавлювати. Нащастя там більш-менш адекватний зараз керманич і у Трампа буде гарний сімбіоз с Стармером.
18.09.2025 14:10 Відповісти
Прикид у Трампа стилізований під кацапський прапор!
Вам не здається ?
18.09.2025 14:13 Відповісти
AbOriginal_UA і прапор у США щось підозрилий - придивись уважно

що тільки не придумає хвора голова
18.09.2025 14:22 Відповісти
Ага , 100% так
18.09.2025 14:22 Відповісти
А що там "підозрілого"? Два прапори - британський і США... Чи ви тільки на перше фото подивилися?
18.09.2025 14:28 Відповісти
Та і під американський, французький, голандський. Не шукайте зради там, де її немає, особливо, коли достатньо і того, що все і так є.
18.09.2025 14:30 Відповісти
Трампу , мабуть , не сподобалась
скромна оселя Стармера , так як у Трампа будинок
весь в золоті
18.09.2025 14:21 Відповісти
18.09.2025 15:04 Відповісти
18.09.2025 14:24 Відповісти
П'яте фото, де Трамп з кислою пикою дивиться на портрети - це шедевр. Таки треба було королю зайти з козирів - запропонувати Донні титул. Яка там якась нобелівська премія...
18.09.2025 14:33 Відповісти
 
 