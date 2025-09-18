1 596 12
Трамп розпочав зустріч зі Стармером, - Sky News. ФОТОрепортаж
Президент США Дональд Трамп прибув до заміської резиденції прем'єра Великої Британії Чекерс та зустрівся із Кіром Стармером.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.
Відомо, що зустріч лідерів розпочалася.
Раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп провів зустріч із королем Чарльзом III.
бідненько живуть дальні англійські родичи
це не Мар а Лага з полем для гольфу
.
Вам не здається ?
що тільки не придумає хвора голова
скромна оселя Стармера , так як у Трампа будинок
весь в золоті