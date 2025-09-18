1 632 12
Трамп начал встречу со Стармером, - Sky News. ФОТОрепортаж
Президент США Дональд Трамп прибыл в загородную резиденцию премьера Великобритании Чекерс и встретился с Киром Стармером.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.
Известно, что встреча лидеров началась.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп провел встречу с королем Чарльзом III.
Топ комментарии
+2 Petr #580864
показать весь комментарий18.09.2025 14:05 Ответить Ссылка
+2 AbOriginal_UA
показать весь комментарий18.09.2025 14:13 Ответить Ссылка
+2 Amber
показать весь комментарий18.09.2025 14:21 Ответить Ссылка
бідненько живуть дальні англійські родичи
це не Мар а Лага з полем для гольфу
.
Вам не здається ?
що тільки не придумає хвора голова
скромна оселя Стармера , так як у Трампа будинок
весь в золоті