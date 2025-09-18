РУС
Новости Фото Визит Трампа в Британию
1 632

Трамп начал встречу со Стармером, - Sky News. ФОТОрепортаж

Президент США Дональд Трамп прибыл в загородную резиденцию премьера Великобритании Чекерс и встретился с Киром Стармером.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

Известно, что встреча лидеров началась.

Трамп начал встречу с Киром Стармером
Трамп начал встречу с Киром Стармером

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп провел встречу с королем Чарльзом III.

Читайте: Зеленский о предстоящей встрече с Трампом: Наши команды работают над этим

Великобритания (5130) Трамп Дональд (6620) Стармер Кир (262)
Топ комментарии
+2
Начебто "незадоволений" виглядає незадоволеним
18.09.2025 14:05 Ответить
+2
Прикид у Трампа стилізований під кацапський прапор!
Вам не здається ?
18.09.2025 14:13 Ответить
+2
Трампу , мабуть , не сподобалась
скромна оселя Стармера , так як у Трампа будинок
весь в золоті
18.09.2025 14:21 Ответить
ще б пак, запросили в якусь халупу зовні нештукатурену, а всередині затісну.
бідненько живуть дальні англійські родичи
це не Мар а Лага з полем для гольфу

.
18.09.2025 14:35 Ответить
Бо Трамп знає що бріти застовбили за собою Україну ще з часів Боріса. І все краще через них продавлювати. Нащастя там більш-менш адекватний зараз керманич і у Трампа буде гарний сімбіоз с Стармером.
18.09.2025 14:10 Ответить
Прикид у Трампа стилізований під кацапський прапор!
Вам не здається ?
18.09.2025 14:13 Ответить
AbOriginal_UA і прапор у США щось підозрилий - придивись уважно

що тільки не придумає хвора голова
18.09.2025 14:22 Ответить
Ага , 100% так
18.09.2025 14:22 Ответить
А що там "підозрілого"? Два прапори - британський і США... Чи ви тільки на перше фото подивилися?
18.09.2025 14:28 Ответить
Та і під американський, французький, голандський. Не шукайте зради там, де її немає, особливо, коли достатньо і того, що все і так є.
18.09.2025 14:30 Ответить
Трампу , мабуть , не сподобалась
скромна оселя Стармера , так як у Трампа будинок
весь в золоті
18.09.2025 14:21 Ответить
18.09.2025 15:04 Ответить
18.09.2025 14:24 Ответить
П'яте фото, де Трамп з кислою пикою дивиться на портрети - це шедевр. Таки треба було королю зайти з козирів - запропонувати Донні титул. Яка там якась нобелівська премія...
18.09.2025 14:33 Ответить
 
 