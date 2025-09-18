Трамп начал встречу со Стармером, - Sky News. ФОТОрепортаж

Президент США Дональд Трамп прибыл в загородную резиденцию премьера Великобритании Чекерс и встретился с Киром Стармером.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

Известно, что встреча лидеров началась.













Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп провел встречу с королем Чарльзом III.

