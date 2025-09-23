УКР
Українські дрони знищили шість машин ОТРК "Искандер" в Краснодарському краї РФ, - DeffenceExpress. ФОТОрепортаж

Українські далекобійні дрони знищили одразу шість машин зі складу оперативного тактичного ракетного комплексу "Искандер".

Про це пише DeffenceExpress, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що фото з технікою було опубліковане в телеграм-каналі "Досье Шпиона".

Знищені "Іскандери"
Знищені "Іскандери"

"На них серія красномовних кадрів спалені машини МЗКТ-7930, які використовуються у цьому комплексі. Зазначено, що удар був завданий по полігону "Молькино", що у Краснодарському краї за допомогою 14 дронів і він відбувся у 20-х числах серпня.Варто зазначити, що поряд з цим полігоном, у населеному пункті Гарячий ключ знаходиться місце постійної дислокації 1-ї ракетної бригади ЗС РФ, яка має на озброєнні ОТРК "Искандер", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Оператори БпЛА 5-ї штурмової бригади знищили дві гармати і САУ окупантів. ВIДЕО

Водночас слід враховувати те, що у складі комплексу "Искандер" знаходяться не лише пускові, які мають індекс 9П78-1, а й цілий ряд інших машин. Це транспортно-заряджаюча 9Т250, яка також монтується на шасі МЗКТ-7930, а також КШМ, машина технічного обслуговування, пункт розрахунку пуску та машинна життєзабезпечення, всі на шасі КамАЗ.

На фото видно шість спалених машин на шасі МЗКТ-7930 та одну на базі КамАЗа. І на момент публікації питання, скільки зі знищених машин пускові, а скільки транспортно-заряджаючих - є дуже дискусійний. Тим паче, що це перші фото знищених машин ОТРК "Искандер" взагалі й порівняти немає з чим.

Дивіться також: Дронарі бригади "Буревій" знищили окупантів, безпілотники та систему залпового вогню "Сонцепьок". ВIДЕО

Водночас певну підказку дають технічні люки, які розрізняються у пусковій та транспортно-заряджаючій машині. Зокрема на це звернули увагу у спільноті "КіберБорошно".

Знищені "Іскандери"

У "КіберБорошні" вважають, що була знищена лише одна пускова та п'ять ТЗМ 9Т250. При цьому пускова знаходилась в окремому ангарі. Варто додати, що рашисти вочевидь намагались загасити пожежу, на що натякають вогнегасники та відра, але не вийшло.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрони "Птахів Мадяра" знищують бліндажі, танки та легкові авто окупантів. ВIДЕО

