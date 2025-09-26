Окупанти ще раз обстріляли Херсон: снаряд, що "прилетів" у багатоповерхівку, забрав життя жінки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зранку росіяни атакують Херсон: спочатку ворог вдарив по місту з авіації, через що було пошкоджено адмінбудівлю та близько 70 будинків.

Згодом, близько 10 години ранку, росіяни обстріляли Центральний район Херсона. Ворожий снаряд "прилетів" у багатоповерхівку, повідомляє Цензор.НЕТ.

Внаслідок ворожого удару потрощено квартири, а також згоріли автівки, що були припарковані поруч.

Ця ворожа атака обірвала життя 74-річної жінки, яка перебувала на вулиці. Ще двоє херсонців постраждали у власних оселях. Бригада "швидкої" на місці надала допомогу 55-річному чоловіку та 84-річній жінці, які дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми.















Також дивіться: Окупанти вдарили з артилерії по Херсону: знищено автобус, поранено трьох людей. ВIДЕО