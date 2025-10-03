35 обстрілів за добу: Сумщина під російськими ударами ракет, КАБів, дронів і артилерії. ФОТО

За добу, з 2 по 3 жовтня 2025 року, російські війська 35 разів обстріляли територію Сумської області, під ударами опинилися 19 населених пунктів у 8 громадах.

Найбільше атак зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах, повідомляє Цензор.НЕТ.

8-річна дитина та двоє дорослих постраждали внаслідок ворожої атаки в Андріяшівській громаді: медики надали допомогу дівчинці на місці, госпіталізація не знадобилася. Також до лікарів звернулися дві жінки з гострою стресовою реакцією. Їм надали необхідну допомогу на місці.

Ворог застосував керовані авіабомби, FPV-дрони, РСЗВ, ракети та інші засоби ураження. Пошкоджені житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури в Сумській, Миколаївській, Шосткинській, Есманьській, Краснопільській, Андріяшівській, Хотінській та Юнаківській громадах. В Андріяшівській зруйновані будинки та господарчі споруди, у кількох селах знищені приватні оселі.

Також додамо, що за добу евакуйовано 4 людини з прикордонних територій.

