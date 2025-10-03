РУС
35 обстрелов за сутки: Сумщина под российскими ударами ракет, КАБов, дронов и артиллерии. ФОТО

За сутки, с 2 по 3 октября 2025 года, российские войска 35 раз обстреляли территорию Сумской области, под ударами оказались 19 населенных пунктов в 8 громадах.

Больше всего атак зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах, сообщает Цензор.НЕТ.

8-летний ребенок и двое взрослых пострадали в результате вражеской атаки в Андрияшевской громаде: медики оказали помощь девочке на месте, госпитализация не понадобилась. Также к врачам обратились две женщины с острой стрессовой реакцией. Им предоставили необходимую помощь на месте.

Враг применил управляемые авиабомбы, FPV-дроны, РСЗО, ракеты и другие средства поражения. Повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры в Сумской, Николаевской, Шосткинской, Эсманьской, Краснопольской, Андрияшевской, Хотинской и Юнаковской громадах. В Андрияшевской разрушены дома и хозяйственные постройки, в нескольких селах уничтожены частные дома.

Также добавим, что за сутки эвакуированы 4 человека с приграничных территорий.

Обстріли Сумщини: 35 атак, пошкоджені будинки, евакуйовані люди

Смотрите: Не доплыли: на Сумщине дрон поразил лодку с россиянами во время переправы. ВИДЕО

армия РФ (20751) обстрел (29800) Сумская область (3721)
