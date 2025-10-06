Викрито шахраїв із Запоріжжя, які під виглядом військових збирали допомогу на ЗСУ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Національна поліція затримали у Запоріжжі групу шахраїв, які, видаючи себе за військових, отримували гуманітарну допомогу від благодійних організацій, а потім продавали її.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За матеріалами справи, упродовж 2024-2025 років ділки "заробили" понад 8 млн грн. Серед нелегально реалізованих партій товару були fpv-дрони і тактичні медзасоби, які волонтери передавали на передову.









Як встановило розслідування, організатором схеми виявився 29-річний контрактник, що самовільно залишив одну з військових частин ЗСУ, де проходив службу.

"До протиправної діяльності він залучив свою дружину та двох безробітних друзів. Використовуючи підроблені посвідчення, ділки домовлялися з благодійниками про донати на українську армію", - йдеться у повідомленні.

Задокументовано, як фігуранти підробляли офіційні запити про надання допомоги військовій частині, де нібито служили.

Після отримання пожертв шахраї знімали постановочні відео про отримання гумдопомоги та направляли фальшиві акти прийому-передачі.

За даними СБУ, під час обшуків за місцями проживання та в гаражних приміщеннях ділків виявлено частину волонтерської продукції, яку учасники "схеми" не встигли збути.

Також вилучено підроблену документацію, службову печатку та комп’ютерну техніку, що використовували для виготовлення фальшивок.

Наразі всім чотирьом учасникам організованої злочинної групи повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України:

◾️ ч. 3 ст. 201-2 (незаконне використання гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги з метою отримання прибутку, вчинені організованою групою в умовах воєнного стану);

◾️ чч. 2, 5 ст. 190 (шахрайство, вчинене організованою групою);

◾️ ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа).

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Запорізькій області спільно з Нацполіцією за процесуального керівництва спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

