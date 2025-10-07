Окупанти атакували Харківщину: поранено двох людей, пошкоджені будинки, знеструмлено 10 тисяч мешканців. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 6 населених пунктів Харківської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

Внаслідок обстрілу в селі Борова постраждали 67-річний і 54-річний чоловіки. Ворог також атакував 25 БпЛА Немишлянський район Харкова.

Окупанти активно застосовували по Харківщині різні види озброєння:

2 ракети (тип встановлюється);

25 БпЛА типу "Герань-2";

3 fpv-дрони;

2 БпЛА (тип встановлюється).

У Куп'янському районі пошкоджено будівлю заводу, приватний будинок і автомобіль. В Ізюмському районі пошкоджено машину, а у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, сарай, господарчі споруди, електромережі.

Тимчасово знеструмлено 10387 абонентів у Немишлянському та Індустріальному районах міста Харків. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 83 людини, - залишилися 53 людини.







