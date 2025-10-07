Окупанти атакували Харківщину: поранено двох людей, пошкоджені будинки, знеструмлено 10 тисяч мешканців. ФОТОрепортаж
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 6 населених пунктів Харківської області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов
Внаслідок обстрілу в селі Борова постраждали 67-річний і 54-річний чоловіки. Ворог також атакував 25 БпЛА Немишлянський район Харкова.
Окупанти активно застосовували по Харківщині різні види озброєння:
- 2 ракети (тип встановлюється);
- 25 БпЛА типу "Герань-2";
- 3 fpv-дрони;
- 2 БпЛА (тип встановлюється).
У Куп'янському районі пошкоджено будівлю заводу, приватний будинок і автомобіль. В Ізюмському районі пошкоджено машину, а у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, сарай, господарчі споруди, електромережі.
Тимчасово знеструмлено 10387 абонентів у Немишлянському та Індустріальному районах міста Харків. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 83 людини, - залишилися 53 людини.
