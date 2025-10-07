Оккупанты атаковали Харьковскую область: ранены два человека, повреждены дома, обесточены 10 тысяч жителей. ФОТОРЕПОРТАЖ
За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись город Харьков и 6 населенных пунктов Харьковской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов
В результате обстрела в селе Боровая пострадали 67-летний и 54-летний мужчины. Враг также атаковал 25 БпЛА Немышлянский район Харькова.
Оккупанты активно применяли по Харьковщине различные виды вооружения:
- 2 ракеты (тип устанавливается);
- 25 БпЛА типа "Герань-2";
- 3 fpv-дрона;
- 2 БпЛА (тип устанавливается).
В Купянском районе повреждено здание завода, частный дом и автомобиль. В Изюмском районе повреждена машина, а в Богодуховском районе повреждены частный дом, сарай, хозяйственные постройки, электросети.
Временно обесточены 10387 абонентов в Немышлянском и Индустриальном районах города Харьков. Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 83 человека, - остались 53 человека.
