Оккупанты атаковали Харьковскую область: ранены два человека, повреждены дома, обесточены 10 тысяч жителей. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись город Харьков и 6 населенных пунктов Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов

В результате обстрела в селе Боровая пострадали 67-летний и 54-летний мужчины. Враг также атаковал 25 БпЛА Немышлянский район Харькова.

Оккупанты активно применяли по Харьковщине различные виды вооружения:

2 ракеты (тип устанавливается);

25 БпЛА типа "Герань-2";

3 fpv-дрона;

2 БпЛА (тип устанавливается).

В Купянском районе повреждено здание завода, частный дом и автомобиль. В Изюмском районе повреждена машина, а в Богодуховском районе повреждены частный дом, сарай, хозяйственные постройки, электросети.

Временно обесточены 10387 абонентов в Немышлянском и Индустриальном районах города Харьков. Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 83 человека, - остались 53 человека.







Читайте: В течение прошлой недели россияне обстреляли более 40 населенных пунктов Харьковщины, погибло 5 человек, пострадало - 32, - ОГА