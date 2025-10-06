РУС
В течение прошлой недели россияне обстреляли более 40 населенных пунктов Харьковщины, погибло 5 человек, пострадало - 32, - ОВА

Удары по Купянщине
Фото: ДСНС України

За неделю Харьковщина претерпела более 1200 боестолкновений и массированных ударов: 5 погибших, среди раненых - 4-летний ребенок.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

В течение прошлой недели вражеским ударам подверглись по меньшей мере 45 населенных пунктов Харьковщины, в частности г. Харьков.

Жертвы

Вследствие обстрелов пострадали 32 человека, среди них - 4-летняя девочка.

К сожалению, 5 человек погибли.

Еще три человека, в том числе 16-летний парень, пострадали вследствие взрывов неизвестных предметов.

Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:

▪️1 ракету "Искандер-М";
▪️18 ракет (тип устанавливается);
▪️7 КАБ;
▪️106 БпЛА типа "Герань-2";
▪️1 БпЛА типа "Ланцет";
▪️4 БпЛА типа "Молния";
▪️24 fpv-дроны;
▪️3 БпЛА (тип устанавливается).

Разрушения

Значительные разрушения оккупанты нанесли гражданской инфраструктуре Изюмского района, где повреждены 5 многоквартирных домов, 2 частных дома, нежилое здание, 12 автомобилей, кафе, админздание, 5 магазинов, 2 аптеки, салон красоты, стоматология, пекарня, почта, киоск, хозяйственные постройки.

Существенные повреждения - в Купянском районе: по меньшей мере один многоквартирный и 10 частных домов, 5 хозяйственных построек, 8 автомобилей.

В г. Харьков враг повредил 8 многоквартирных домов, 33 частных дома, колледж, предприятие, ангар, 17 автомобилей, 16 гаражей, вход в метро, торговые павильоны.

Подразделения ГСЧС потушили 43 пожара, вызванные вражескими обстрелами.

Обезвредили 448 вражеских боеприпасов.

На линии фронта произошло 1229 боевых столкновений.

обстрел (29867) Харьков (7765) жертвы (2192) Харьковская область (1674) Харьковский район (566)
