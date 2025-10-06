В течение прошлой недели россияне обстреляли более 40 населенных пунктов Харьковщины, погибло 5 человек, пострадало - 32, - ОВА
За неделю Харьковщина претерпела более 1200 боестолкновений и массированных ударов: 5 погибших, среди раненых - 4-летний ребенок.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
В течение прошлой недели вражеским ударам подверглись по меньшей мере 45 населенных пунктов Харьковщины, в частности г. Харьков.
Жертвы
Вследствие обстрелов пострадали 32 человека, среди них - 4-летняя девочка.
К сожалению, 5 человек погибли.
Еще три человека, в том числе 16-летний парень, пострадали вследствие взрывов неизвестных предметов.
Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:
▪️1 ракету "Искандер-М";
▪️18 ракет (тип устанавливается);
▪️7 КАБ;
▪️106 БпЛА типа "Герань-2";
▪️1 БпЛА типа "Ланцет";
▪️4 БпЛА типа "Молния";
▪️24 fpv-дроны;
▪️3 БпЛА (тип устанавливается).
Разрушения
Значительные разрушения оккупанты нанесли гражданской инфраструктуре Изюмского района, где повреждены 5 многоквартирных домов, 2 частных дома, нежилое здание, 12 автомобилей, кафе, админздание, 5 магазинов, 2 аптеки, салон красоты, стоматология, пекарня, почта, киоск, хозяйственные постройки.
Существенные повреждения - в Купянском районе: по меньшей мере один многоквартирный и 10 частных домов, 5 хозяйственных построек, 8 автомобилей.
В г. Харьков враг повредил 8 многоквартирных домов, 33 частных дома, колледж, предприятие, ангар, 17 автомобилей, 16 гаражей, вход в метро, торговые павильоны.
Подразделения ГСЧС потушили 43 пожара, вызванные вражескими обстрелами.
Обезвредили 448 вражеских боеприпасов.
На линии фронта произошло 1229 боевых столкновений.
