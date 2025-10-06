Протягом минулого тижня росіяни обстріляли понад 40 населених пунктів Харківщини, загинуло 5 людей, постраждало - 32, - ОВА
За тиждень Харківщина зазнала понад 1200 боєзіткнень і масованих ударів: 5 загиблих, серед поранених — 4-річна дитина.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
Протягом минулого тижня ворожих ударів зазнали щонайменше 45 населених пунктів Харківської області, зокрема м. Харків.
Жертви
Внаслідок обстрілів постраждали 32 людини, серед них – 4-річна дівчинка.
На жаль, 5 людей загинули.
Ще троє людей, зокрема 16-річний хлопець, постраждали внаслідок вибухів невідомих предметів.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
▪️1 ракету "Іскандер-М";
▪️18 ракет (тип встановлюється);
▪️7 КАБ;
▪️106 БпЛА типу "Герань-2";
▪️1 БпЛА типу "Ланцет";
▪️4 БпЛА типу "Молнія";
▪️24 fpv-дрони;
▪️3 БпЛА (тип встановлюється).
Руйнування
Значних руйнувань окупанти завдали цивільній інфраструктурі Ізюмського району, де пошкоджено 5 багатоквартирних будинків, 2 приватні будинки, нежитлову будівлю, 12 автомобілів, кафе, адмінбудівлю, 5 магазинів, 2 аптеки, салон краси, стоматологію, пекарню, пошту, кіоск, господарчі споруди.
Суттєві пошкодження — у Куп’янському районі: щонайменше один багатоквартирний і 10 приватних будинків, 5 господарчих споруд, 8 автомобілів.
У м. Харків ворог пошкодив 8 багатоквартирних будинків, 33 приватні будинки, коледж, підприємство, ангар, 17 автомобілів, 16 гаражів, вхід у метро, торгові павільйони.
Підрозділи ДСНС загасили 43 пожежі, спричинені ворожими обстрілами.
Знешкодили 448 ворожих боєприпасів.
На лінії фронту відбулося 1229 бойових зіткнень.
