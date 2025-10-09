Доба на Чернігівщині: зафіксовано 25 обстрілів у 20 населених пунктах, пошкоджено житло та інфраструктуру. ФОТОрепортаж
Минулої доби армія РФ ударними БпЛА пошкодила житлові будинки, дитсадок, магазини та транспорт у 20 населених пунктах Чернігівщини. Тривають відновлювальні роботи та погодинні відключення енергетики.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА В'ячеслав Чаус.
У Ніжині та Ніжинському районі протягом дня армія РФ ударними БпЛА цілила по цивільній інфраструктурі. Вибухами пошкоджено вантажні потяги, виникла пожежа у службових приміщеннях – її ліквідовано.
У прикордонних населених пунктах Новгород-Сіверського району через атаку дронами пошкоджене житло - 7 домогосподарств, приміщення дитсадка, магазина, цивільний транспорт, адмінбудівлю.
В одному із сіл ворог завдав повторного удару, коли рятувальники саме ліквідували наслідки попереднього - пошкоджено техніку пожежної частини підрозділу ДСНС та місцевої пожежної команди. На щастя, на момент удару рятувальники перебували у безпечному місці.
У Прилуцькому районі підрозділи ДСНС завершили ліквідацію пожежі на інфраструктурному об’єкті - роботи тривали майже добу.
Ситуація зі світлом
На Чернігівщині зберігається дія графіків погодинних відключень. За можливості - обленерго зменшуватиме обсяг обмежень. Далі тривають відновлювальні роботи на енергооб’єктах для стабілізації ситуації.
