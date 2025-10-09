УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9640 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Чернігівщини
204 1

Доба на Чернігівщині: зафіксовано 25 обстрілів у 20 населених пунктах, пошкоджено житло та інфраструктуру. ФОТОрепортаж

Минулої доби армія РФ ударними БпЛА пошкодила житлові будинки, дитсадок, магазини та транспорт у 20 населених пунктах Чернігівщини. Тривають відновлювальні роботи та погодинні відключення енергетики.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це повідомив начальник ОВА В'ячеслав Чаус.

У Ніжині та Ніжинському районі протягом дня армія РФ ударними БпЛА цілила по цивільній інфраструктурі. Вибухами пошкоджено вантажні потяги, виникла пожежа у службових приміщеннях – її ліквідовано.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У прикордонних населених пунктах Новгород-Сіверського району через атаку дронами пошкоджене житло - 7 домогосподарств, приміщення дитсадка, магазина, цивільний транспорт, адмінбудівлю.

В одному із сіл ворог завдав повторного удару, коли рятувальники саме ліквідували наслідки попереднього - пошкоджено техніку пожежної частини підрозділу ДСНС та місцевої пожежної команди. На щастя, на момент удару рятувальники перебували у безпечному місці.

У Прилуцькому районі підрозділи ДСНС завершили ліквідацію пожежі на інфраструктурному об’єкті - роботи тривали майже добу.

Ситуація зі світлом

На Чернігівщині зберігається дія графіків погодинних відключень. За можливості - обленерго зменшуватиме обсяг обмежень. Далі тривають відновлювальні роботи на енергооб’єктах для стабілізації ситуації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Не відчиняти вікна": після удару РФ по Прилуках виникло сильне задимлення

Обстріли Чернігівщини
Обстріли Чернігівщини
Обстріли Чернігівщини
Обстріли Чернігівщини
Обстріли Чернігівщини

Автор: 

Ніжин (81) Чернігівська область (1103) Ніжинський район (34)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацапи звіріють перед настанням холодів 😠
Дуже хочеться , щоби кляті москалі так само відчували
постійну небезпеку у себе вдома, як ми на своій землі !
показати весь коментар
09.10.2025 10:27 Відповісти
 
 