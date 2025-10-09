Сутки в Черниговской области: зафиксировано 25 обстрелов в 20 населенных пунктах, повреждены жилые дома и инфраструктура. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки армия РФ ударными БпЛА повредила жилые дома, детсад, магазины и транспорт в 20 населенных пунктах Черниговщины. Продолжаются восстановительные работы и почасовые отключения энергетики.

об этом сообщил начальник ОВА Вячеслав Чаус.

В Нежине и Нежинском районе в течение дня армия РФ ударными БпЛА целилась по гражданской инфраструктуре. Взрывами повреждены грузовые поезда, возник пожар в служебных помещениях - он ликвидирован.

В приграничных населенных пунктах Новгород-Северского района из-за атаки дронами повреждено жилье - 7 домохозяйств, помещения детсада, магазина, гражданский транспорт, админздание.

В одном из сел враг нанес повторный удар, когда спасатели как раз ликвидировали последствия предыдущего - повреждена техника пожарной части подразделения ГСЧС и местной пожарной команды. К счастью, на момент удара спасатели находились в безопасном месте.

В Прилукском районе подразделения ГСЧС завершили ликвидацию пожара на инфраструктурном объекте - работы длились почти сутки.

Ситуация со светом

На Черниговщине сохраняется действие графиков почасовых отключений. По возможности - облэнерго будет уменьшать объем ограничений. Далее продолжаются восстановительные работы на энергообъектах для стабилизации ситуации.

