Масована атака на Київ 10 жовтня: 9 постраждалих, частина міста без світла. ФОТОрепортаж

Внаслідок нічної атаки на Київ постраждали 9 людей, пошкоджені житлові будинки у кількох районах. Лівий берег столиці залишився без електроенергії, є проблеми з водопостачанням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Внаслідок масованої атаки ворога на столицю постраждали 9 людей. 5 із них у лікарнях.

У результаті ударів по критичній інфраструктурі лівий берег міста наразі без енергопостачання. Також є проблеми з водопостачанням", - йдеться в повідомленні.

У Печерському районі уламки БпЛА влучили в багатоповерховий житловий будинок. Там палали квартири на кількох поверхах. Пожежу ліквідовано.

У Голосіївському районі пошкоджений фасад і вікна на 5-му поверсі десятиповерхівки. Горіли також автівки у дворі.

У Деснянському, за попередньою інформацією, уламки збитої ракети впали на відкриту територію біля поліклініки.

У Подільському районі уламки впали на відкритій території.

Згодом Кличко повідомив, що енергетики працюють над відновленням енергопостачання.

"Ситуація складна. Всі необхідні служби залучені до її подолання", - додав міський голова.

Фото: Наслідки влучання російського дрона у будинок в Печерському районі /Суспільне Новини

