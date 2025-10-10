УКР
Масована атака на Київ 10 жовтня: 9 постраждалих, частина міста без світла. ФОТОрепортаж

Внаслідок нічної атаки на Київ постраждали 9 людей, пошкоджені житлові будинки у кількох районах. Лівий берег столиці залишився без електроенергії, є проблеми з водопостачанням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Внаслідок масованої атаки ворога на столицю постраждали 9 людей. 5 із них у лікарнях.

У результаті ударів по критичній інфраструктурі лівий берег міста наразі без енергопостачання. Також є проблеми з водопостачанням",  - йдеться в повідомленні.

У Печерському районі уламки БпЛА влучили в багатоповерховий житловий будинок. Там палали квартири на кількох поверхах. Пожежу ліквідовано.

У Голосіївському районі пошкоджений фасад і вікна на 5-му поверсі десятиповерхівки. Горіли також автівки у дворі.

У Деснянському, за попередньою інформацією, уламки збитої ракети впали на відкриту територію біля поліклініки.

У Подільському районі уламки впали на відкритій території.

Згодом Кличко повідомив, що енергетики працюють над відновленням енергопостачання.

"Ситуація складна. Всі необхідні служби залучені до її подолання", -  додав міський голова.

Київ
Фото: Наслідки влучання російського дрона у будинок в Печерському районі /Суспільне Новини
Київ
Фото: Наслідки влучання російського дрона у будинок в Печерському районі /Суспільне Новини
Київ
Фото: Наслідки влучання російського дрона у будинок в Печерському районі /Суспільне Новини
Київ
Фото: Наслідки влучання російського дрона у будинок в Печерському районі /Суспільне Новини
Київ
Фото: Наслідки влучання російського дрона у будинок в Печерському районі /Суспільне Новини

+4
Чекаємо на обіцяний, зеленським Blackout на маскве...
показати весь коментар
10.10.2025 06:41 Відповісти
+1
Ну шо там .нелоха ще і далі будуть бісером вишивати?
показати весь коментар
10.10.2025 06:30 Відповісти
+1
А зелеу@бан ткаченко кукурікав що відключень не допущено. Пи₴дло. Ну все. Фламінги заправляються та готуються до старту. Бійся кацапня. Скоро блекаут в бєлгородє та курскє. Так члєнограй сказав.💪
показати весь коментар
10.10.2025 06:33 Відповісти
вишивають і його дружбанів-помічників наприклад Арестович вже має 7% підтримки одноклітинних.
показати весь коментар
10.10.2025 06:58 Відповісти
Якщо зібрати все що казав той довбень мізки не витримають у нормальної людини....але ракушки через 4 хвилини все забувають....
показати весь коментар
10.10.2025 06:37 Відповісти
СТОЛИЦУ за СТОЛИЦУ !!! причем тут белгород или курск , они УЖЕ должны были быть как БАХМУТ или МАРЬИНКА !!!
показати весь коментар
10.10.2025 06:50 Відповісти
Коли вже убють кривавого терориста путіна ,коли ви вже виздихаєте варварська орда ? ну а горе президент чомусь не говорить про злочини рашистів ,в нього все добре ракети є ,скоро таураси отримають ,преземлись рашиські чорти знищують Україну.
показати весь коментар
10.10.2025 06:39 Відповісти
Скоро. Вже монтується.
показати весь коментар
10.10.2025 06:45 Відповісти
Як тільки мільярд дерев висадить, так зразу.
показати весь коментар
10.10.2025 07:02 Відповісти
Зеленский , вот твой ШАНС на ответку !!!! никакой там белгород или курск только МАСКВА !!! столица за столицу , глаз за глаз , кровь за кровь !!!!((((
показати весь коментар
10.10.2025 06:46 Відповісти
Ага....кому ти повірив?самому не смішно?
показати весь коментар
10.10.2025 06:49 Відповісти
А почему про Киев пишут, а про Запорожье нет? У нас тоже взрывы были, вон ракеты взрывались
показати весь коментар
10.10.2025 06:51 Відповісти
Бо матеріали до редакції, скоріш за все, не надійшли ще.
показати весь коментар
10.10.2025 07:02 Відповісти
Коли вже москвичі так житимуть ? Щоб з 23 по 4 ранку тривога, потім через пів години нова, і так до ранку. І щоб без світла і води.

А, забув, москвичів чіпати не можна , можна тільки потужні відосики, і казки про 50 вундервафель на місяць
показати весь коментар
10.10.2025 06:53 Відповісти
Саме за це проголосували 73% у 2019 р
показати весь коментар
10.10.2025 06:54 Відповісти
На правому березі Києва теж проблеми з водопостачанням.
показати весь коментар
10.10.2025 06:55 Відповісти
Тому Ткаченко чи Зелен-огли не голений.
показати весь коментар
10.10.2025 07:05 Відповісти
скажу еще одну хххххню , на ответку нужны ЯЙЦА ,даже если бы мы имели ядерное оружие мы бы ее не ПРИМЕНИЛИ !!! так было и за крым , так было и при порошенко , так есть и сейчас !!! орки с УДОВОЛЬСТВИЕМ против нас воюют , с УДОВОЛЬСТВИЕМ !!! а надо ,чтоб у них стоял СТРАХ в глазах от калинграда до владивостока !!! СТРАХ !!! чтоб от одного слова УКРАИНА бабы падали в обморок , мужики ссали в штаны , а младенцы просыпались НОЧЬЮ !!!((((
показати весь коментар
10.10.2025 07:09 Відповісти
война идет в одни ворота (((
показати весь коментар
10.10.2025 07:12 Відповісти
Аби ж менш м@нділи "обізнані " . Розпатякали кругом , що штати дали батареї для уникнення блекауту . І стоять вони в Дніпрі та Києві в засекречених місцях . Дослівно не згадаю , але це тиждень тому + - читав
показати весь коментар
10.10.2025 07:15 Відповісти
 
 