Масована атака на Київ 10 жовтня: 9 постраждалих, частина міста без світла. ФОТОрепортаж
Внаслідок нічної атаки на Київ постраждали 9 людей, пошкоджені житлові будинки у кількох районах. Лівий берег столиці залишився без електроенергії, є проблеми з водопостачанням.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
"Внаслідок масованої атаки ворога на столицю постраждали 9 людей. 5 із них у лікарнях.
У результаті ударів по критичній інфраструктурі лівий берег міста наразі без енергопостачання. Також є проблеми з водопостачанням", - йдеться в повідомленні.
У Печерському районі уламки БпЛА влучили в багатоповерховий житловий будинок. Там палали квартири на кількох поверхах. Пожежу ліквідовано.
У Голосіївському районі пошкоджений фасад і вікна на 5-му поверсі десятиповерхівки. Горіли також автівки у дворі.
У Деснянському, за попередньою інформацією, уламки збитої ракети впали на відкриту територію біля поліклініки.
У Подільському районі уламки впали на відкритій території.
Згодом Кличко повідомив, що енергетики працюють над відновленням енергопостачання.
"Ситуація складна. Всі необхідні служби залучені до її подолання", - додав міський голова.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А, забув, москвичів чіпати не можна , можна тільки потужні відосики, і казки про 50 вундервафель на місяць