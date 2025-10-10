Масована атака по Черкащині: 10 людей травмовані, серед них 10-річний хлопчик. Пошкоджено багатоповерхівки та критичну інфраструктуру. ФОТОрепортаж
У ніч проти 10 жовтня російські загарбники масовано атакували Черкаський район. Ворог обстрілював інфраструктуру.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.
Попередньо пошкоджені 7 багатоповерхівок та один житловий будинок. Рятувальники розблоковували квартири, де перебували 6 людей. Також демонтували аварійні конструкції.
"Росіяни також цілили і по критичній інфраструктурі", - зазначили у ДСНС.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль