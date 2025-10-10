УКР
атака на Черкащину
Масована атака по Черкащині: 10 людей травмовані, серед них 10-річний хлопчик. Пошкоджено багатоповерхівки та критичну інфраструктуру. ФОТОрепортаж

У ніч проти 10 жовтня російські загарбники масовано атакували Черкаський район. Ворог обстрілював інфраструктуру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

Попередньо пошкоджені 7 багатоповерхівок та один житловий будинок. Рятувальники розблоковували квартири, де перебували 6 людей. Також демонтували аварійні конструкції.

"Росіяни також цілили і по критичній інфраструктурі", - зазначили у ДСНС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Обстріл Черкащини: пошкоджено багатоповерхівку у Каневі, перекрито рух греблею ГЕС. Кількість постраждалих зросла до 8 (оновлено)

