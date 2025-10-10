РУС
Новости
Массированная атака по Черкасщине: 10 человек травмированы, среди них - 10-летний мальчик. Повреждены многоэтажки и критическая инфраструктура. ФОТОрепортаж

В ночь на 10 октября российские захватчики массированно атаковали Черкасский район. Враг обстреливал инфраструктуру.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Предварительно, повреждены 7 многоэтажек и один жилой дом. Спасатели разблокировали квартиры, где находились 6 человек. Также демонтировали аварийные конструкции.

"Россияне также целились и по критической инфраструктуре", - отметили в ГСЧС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обстрел Черкасской области: повреждена многоэтажка в Каневе, перекрыто движение по плотине ГЭС. Количество пострадавших возросло до 8 (обновлено)

