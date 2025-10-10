Массированная атака по Черкасщине: 10 человек травмированы, среди них - 10-летний мальчик. Повреждены многоэтажки и критическая инфраструктура. ФОТОрепортаж
В ночь на 10 октября российские захватчики массированно атаковали Черкасский район. Враг обстреливал инфраструктуру.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Предварительно, повреждены 7 многоэтажек и один жилой дом. Спасатели разблокировали квартиры, где находились 6 человек. Также демонтировали аварийные конструкции.
"Россияне также целились и по критической инфраструктуре", - отметили в ГСЧС.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль