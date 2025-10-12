Ніч на Дніпропетровщині: під ворожими ударами три райони, горів об’єкт інфраструктури біля Павлограда. ФОТОрепортаж

Напередодні ввечері та вночі 12 жовтня ворог бив по Нікопольщині Дніпропетровської області. З важкої артилерії цілив по райцентру та Покровській громаді.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, минулося без постраждалих. В атакованих населених пунктах працюють фахівці - з'ясовують наслідки.

"Під ранок гучно було у Павлоградському районі. Туди противник скерував БпЛА. Через це сталося займання на одному з об'єктів інфраструктури. Місцеві не постраждали", - додали в ОВА.

Також зазначаться, що безпілотником росіяни вгатили по Покровській громаді Синельниківщини. Вогнем охопило авто. Минулося без жертв.







За даними ОВА, над областю захисники неба знищили 3 ворожі БпЛА.

