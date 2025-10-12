УКР
Ніч на Дніпропетровщині: під ворожими ударами три райони, горів об’єкт інфраструктури біля Павлограда. ФОТОрепортаж

Напередодні ввечері та вночі 12 жовтня ворог бив по Нікопольщині Дніпропетровської області. З важкої артилерії цілив по райцентру та Покровській громаді.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, минулося без постраждалих. В атакованих населених пунктах працюють фахівці - з'ясовують наслідки.

"Під ранок гучно було у Павлоградському районі. Туди противник скерував БпЛА. Через це сталося займання на одному з об'єктів інфраструктури. Місцеві не постраждали", - додали в ОВА.

Також зазначаться, що безпілотником росіяни вгатили по Покровській громаді Синельниківщини. Вогнем охопило авто. Минулося без жертв.

атаковано авто на Дніпропетровщині
атаковано авто на Дніпропетровщині
атаковано авто на Дніпропетровщині

За даними ОВА, над областю захисники неба знищили 3 ворожі БпЛА.

Нікополь (1375) Дніпропетровська область (4348) Нікопольський район (474) Павлоградський район (68) Синельниківський район (292)
