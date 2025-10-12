РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7200 посетителей онлайн
Новости Фото
736 0

Ночь на Днепропетровщине: под вражескими ударами три района, горел объект инфраструктуры возле Павлограда. ФОТОрепортаж

Накануне вечером и ночью 12 октября враг бил по Никопольщине Днепропетровской области. Из тяжелой артиллерии целился по райцентру и Покровской громаде.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, обошлось без пострадавших. В атакованных населенных пунктах работают специалисты - выясняют последствия.

"Под утро громко было в Павлоградском районе. Туда противник направил БпЛА. Из-за этого произошло возгорание на одном из объектов инфраструктуры. Местные не пострадали", - добавили в ОГА.

Также читайте: Россияне атаковали три района Днепропетровщины: один человек погиб, еще три ранены, в том числе ребенок. ФОТОрепортаж

Также отмечаются, что беспилотником россияне ударили по Покровской громаде Синельниковского района. Огнем охватило авто. Обошлось без жертв.

атаковано авто в Днепропетровской области
атаковано авто в Днепропетровской области
атаковано авто в Днепропетровской области

По данным ОВА, над областью защитники неба уничтожили 3 вражеских БПЛА.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

Никополь (1206) Днепропетровская область (4555) Никопольский район (471) Павлоградский район (68) Синельниковский район (291)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 