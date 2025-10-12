Ночь на Днепропетровщине: под вражескими ударами три района, горел объект инфраструктуры возле Павлограда. ФОТОрепортаж
Накануне вечером и ночью 12 октября враг бил по Никопольщине Днепропетровской области. Из тяжелой артиллерии целился по райцентру и Покровской громаде.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, обошлось без пострадавших. В атакованных населенных пунктах работают специалисты - выясняют последствия.
"Под утро громко было в Павлоградском районе. Туда противник направил БпЛА. Из-за этого произошло возгорание на одном из объектов инфраструктуры. Местные не пострадали", - добавили в ОГА.
Также отмечаются, что беспилотником россияне ударили по Покровской громаде Синельниковского района. Огнем охватило авто. Обошлось без жертв.
По данным ОВА, над областью защитники неба уничтожили 3 вражеских БПЛА.
