285 2

Россияне атаковали три района Днепропетровщины: один человек погиб, еще трое ранены, в том числе ребенок. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 11 октября российские войска били по Никопольскому, Синельниковскому и Криворожскому районам Днепропетровщины, вследствие чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Никопольщину враг обстреливал из артиллерии и целился FPV-дронами. Пострадали райцентр, Марганецкая, Мировская, Покровская громады.

"К сожалению, есть погибшая. А кроме мужчины, пострадала 37-летняя женщина. Она будет лечиться амбулаторно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вследствие атак повреждены инфраструктура, спорткомплекс, многоэтажка, магазин, частный дом.

На Синельниковщине российская армия ударила БпЛА по Межевской и Маломихайловской громадам. Атаковала также Покровскую громаду.

Пострадала 11-летняя девочка. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Загорелись 2 частных дома. Пожар возник и на территории сельхозпредприятия. Изуродованы еще 2 дома, уничтожены три хозяйственные постройки.

Обстрелы Днепропетровской области 11 октября
Обстрелы Днепропетровской области 11 октября
Обстрелы Днепропетровской области 11 октября
Обстрелы Днепропетровской области 11 октября
Обстрелы Днепропетровской области 11 октября

В Криворожском районе враг ударил из артиллерии по Зеленодольской громаде. Избит частный дом.

Обстрелы Днепропетровской области 11 октября
Обстрелы Днепропетровской области 11 октября

Также сообщается, что днем защитники сбили в области еще два беспилотника.

Автор: 

обстрел (29961) Никополь (1204) Днепропетровская область (4552) Криворожский район (204) Никопольский район (469) Синельниковский район (291)
Варвари знищють Україну ,а "найвеличніший" розповідає казки про "томагавки"за що це українському народу ?
показать весь комментарий
11.10.2025 19:17 Ответить
Коли звідти почнуть відселяти людей? Чому зебіл цим не займається?
показать весь комментарий
11.10.2025 19:32 Ответить
 
 