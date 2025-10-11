УКР
Росіяни атакували три райони Дніпропетровщини: одна людина загинула, ще три поранені, зокрема дитина. ФОТОрепортаж

Протягом дня 11 жовтня російські війська били по Нікопольському, Синельниківському та Криворізькому районах Дніпропетровської області, унаслідок чого є загибла та поранені.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Нікопольщину ворог обстрілював з артилерії та цілив FPV-дронами. Потерпали райцентр, Марганецька, Мирівська, Покровська громади.

"На жаль, є загибла. А окрім чоловіка постраждала 37-річна жінка. Вона лікуватиметься амбулаторно", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок атак пошкоджені інфраструктура, спорткомплекс, багатоповерхівка, магазин, приватний будинок.

На Синельниківщині російська армія влучила БпЛА по Межівській та Маломихайлівській громадах. Атакувала також Покровську громаду.

Постраждала 11-річна дівчинка. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Зайнялися 2 приватні будинки. Пожежа виникла й на території сільгосппідприємства. Понівечені ще 2 оселі, знищені три господарські споруди.

Обстріли Дніпропетровщини 11 жовтня
Обстріли Дніпропетровщини 11 жовтня

У Криворізькому районі ворог вгатив з артилерії по Зеленодольській громаді. Побитий приватний будинок.

Обстріли Дніпропетровщини 11 жовтня

Також повідомляється, що вдень оборонці збили в області ще два безпілотники.

Варвари знищють Україну ,а "найвеличніший" розповідає казки про "томагавки"за що це українському народу ?
11.10.2025 19:17 Відповісти
Коли звідти почнуть відселяти людей? Чому зебіл цим не займається?
11.10.2025 19:32 Відповісти
 
 