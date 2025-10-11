Росіяни атакували три райони Дніпропетровщини: одна людина загинула, ще три поранені, зокрема дитина. ФОТОрепортаж
Протягом дня 11 жовтня російські війська били по Нікопольському, Синельниківському та Криворізькому районах Дніпропетровської області, унаслідок чого є загибла та поранені.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, Нікопольщину ворог обстрілював з артилерії та цілив FPV-дронами. Потерпали райцентр, Марганецька, Мирівська, Покровська громади.
"На жаль, є загибла. А окрім чоловіка постраждала 37-річна жінка. Вона лікуватиметься амбулаторно", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що внаслідок атак пошкоджені інфраструктура, спорткомплекс, багатоповерхівка, магазин, приватний будинок.
На Синельниківщині російська армія влучила БпЛА по Межівській та Маломихайлівській громадах. Атакувала також Покровську громаду.
Постраждала 11-річна дівчинка. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості.
Зайнялися 2 приватні будинки. Пожежа виникла й на території сільгосппідприємства. Понівечені ще 2 оселі, знищені три господарські споруди.
У Криворізькому районі ворог вгатив з артилерії по Зеленодольській громаді. Побитий приватний будинок.
Також повідомляється, що вдень оборонці збили в області ще два безпілотники.
