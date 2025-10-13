Нічна атака на Дніпропетровщину: ППО збила 4 дрони, пошкоджені будинки та інфраструктура. ФОТОрепортаж
Уночі оборонці неба збили 4 російські безпілотники над областю. Ворог бив по Нікопольщині та Покровській громаді — зруйновані будинки, пошкоджено газогін і лінію електропередач. Жертв немає.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.
Росіяни атакували Нікопольщину FPV-дронами, "Градами" та артилерією. Під ударом опинилися райцентр, Покровська і Мирівська громади. Пошкоджені 2 приватні будинки.
У Синельниківському районі внаслідок атаки БпЛА понівечені 2 приватні оселі, газогін та лінія електропередач.
Загиблих і постраждалих немає.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль