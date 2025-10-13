УКР
Нічна атака на Дніпропетровщину: ППО збила 4 дрони, пошкоджені будинки та інфраструктура. ФОТОрепортаж

Уночі оборонці неба збили 4 російські безпілотники над областю. Ворог бив по Нікопольщині та Покровській громаді — зруйновані будинки, пошкоджено газогін і лінію електропередач. Жертв немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

Росіяни атакували Нікопольщину FPV-дронами, "Градами" та артилерією.  Під ударом опинилися райцентр, Покровська і Мирівська громади. Пошкоджені 2 приватні будинки. 

У Синельниківському районі внаслідок атаки БпЛА понівечені 2 приватні оселі, газогін та лінія електропередач.

Загиблих і постраждалих немає.

Нічна атака дронами на Дніпропетровщину: збито 4 БпЛА, пошкоджені будинки
