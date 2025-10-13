Ночная атака на Днепропетровщину: ПВО сбила 4 дрона, повреждены дома и инфраструктура. ФОТОрепортаж
Ночью защитники неба сбили 4 российских беспилотника над областью. Враг бил по Никопольщине и Покровской громаде - разрушены дома, повреждены газопровод и линия электропередач. Жертв нет.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.
Россияне атаковали Никопольщину FPV-дронами, "Градами" и артиллерией. Под ударом оказались райцентр, Покровская и Мировская громады. Повреждены 2 частных дома.
В Синельниковском районе в результате атаки БПЛА изуродованы 2 частных дома, газопровод и линия электропередач.
Погибших и пострадавших нет.
