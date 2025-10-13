УКР
Фіктивні шлюби за $25 000: на Волині викрито групу, яка переправляла чоловіків за кордон, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

На Волині оперативники викрили злочинну групу, що організовувала незаконне переправлення чоловіків за кордон під виглядом фіктивних шлюбів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

На Волині викрили групу, яка через фіктивні шлюби переправляла чоловіків за кордон
Фото: ДПСУ

Як зазначається, схему організував 63-річний уродженець Полтавщини разом із двома доньками, старша з яких має статус особи з інвалідністю ІІ групи. Саме з нею "клієнти" укладали фіктивні шлюби, щоб отримати підставу для виїзду за межі України через пункти пропуску на українсько-польському кордоні. Вартість "послуги" становила 25 тисяч доларів США.

Правоохоронці затримали організатора та його доньку у Луцьку після проведення шлюбної церемонії під час передачі частини коштів - 23 300 доларів.

ДПСУ
Фото: ДПСУ

ДПСУ
Фото: ДПСУ

Затриманим повідомлено про підозру за ч.3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Шлюбна ніч за 25 лямів зелені? Оце я розумію навіть без фото яка красива наречена!!!
13.10.2025 17:52 Відповісти
І скільки ж у нас таких ухилянтів, які так запросто можуть відвалити 25 штук зелені? Мабуть черга на місяць вперед розписана...
13.10.2025 18:19 Відповісти
Ну не розумію, як просто так, на вулиці можна встановити, що шлюб фіктивний. Та щоб це доказати, то потрібно пару місяців по судам потягатись
13.10.2025 18:41 Відповісти
 
 