Фіктивні шлюби за $25 000: на Волині викрито групу, яка переправляла чоловіків за кордон, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

На Волині оперативники викрили злочинну групу, що організовувала незаконне переправлення чоловіків за кордон під виглядом фіктивних шлюбів.

Як зазначається, схему організував 63-річний уродженець Полтавщини разом із двома доньками, старша з яких має статус особи з інвалідністю ІІ групи. Саме з нею "клієнти" укладали фіктивні шлюби, щоб отримати підставу для виїзду за межі України через пункти пропуску на українсько-польському кордоні. Вартість "послуги" становила 25 тисяч доларів США.

Правоохоронці затримали організатора та його доньку у Луцьку після проведення шлюбної церемонії під час передачі частини коштів - 23 300 доларів.

Затриманим повідомлено про підозру за ч.3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

