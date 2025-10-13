Фіктивні шлюби за $25 000: на Волині викрито групу, яка переправляла чоловіків за кордон, - ДПСУ. ФОТОрепортаж
На Волині оперативники викрили злочинну групу, що організовувала незаконне переправлення чоловіків за кордон під виглядом фіктивних шлюбів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.
Як зазначається, схему організував 63-річний уродженець Полтавщини разом із двома доньками, старша з яких має статус особи з інвалідністю ІІ групи. Саме з нею "клієнти" укладали фіктивні шлюби, щоб отримати підставу для виїзду за межі України через пункти пропуску на українсько-польському кордоні. Вартість "послуги" становила 25 тисяч доларів США.
Правоохоронці затримали організатора та його доньку у Луцьку після проведення шлюбної церемонії під час передачі частини коштів - 23 300 доларів.
Затриманим повідомлено про підозру за ч.3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль