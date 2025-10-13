Фиктивные браки за $25 000: на Волыни разоблачена группа, которая переправляла мужчин за границу, - ГПСУ. ФОТОрепортаж
На Волыни оперативники разоблачили преступную группу, которая организовывала незаконную переправку мужчин за границу под видом фиктивных браков.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.
Как отмечается, схему организовал 63-летний уроженец Полтавщины вместе с двумя дочерьми, старшая из которых имеет статус лица с инвалидностью II группы. Именно с ней "клиенты" заключали фиктивные браки, чтобы получить основание для выезда за пределы Украины через пункты пропуска на украинско-польской границе. Стоимость "услуги" составляла 25 тысяч долларов США.
Правоохранители задержали организатора и его дочь в Луцке после проведения брачной церемонии во время передачи части средств - 23 300 долларов.
Задержанным сообщено о подозрении по ч.3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.
