Фиктивные браки за $25 000: на Волыни разоблачена группа, которая переправляла мужчин за границу, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

На Волыни оперативники разоблачили преступную группу, которая организовывала незаконную переправку мужчин за границу под видом фиктивных браков.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В пункте пропуска "Краковец-Корчова" на границе с Польшей возможны замедления движения грузовиков, - Гостаможслужба

Как отмечается, схему организовал 63-летний уроженец Полтавщины вместе с двумя дочерьми, старшая из которых имеет статус лица с инвалидностью II группы. Именно с ней "клиенты" заключали фиктивные браки, чтобы получить основание для выезда за пределы Украины через пункты пропуска на украинско-польской границе. Стоимость "услуги" составляла 25 тысяч долларов США.

Правоохранители задержали организатора и его дочь в Луцке после проведения брачной церемонии во время передачи части средств - 23 300 долларов.

Задержанным сообщено о подозрении по ч.3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ