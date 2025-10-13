РУС
Разоблачение переправщиков уклонистов в Румынию
588 3

Фиктивные браки за $25 000: на Волыни разоблачена группа, которая переправляла мужчин за границу, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

На Волыни оперативники разоблачили преступную группу, которая организовывала незаконную переправку мужчин за границу под видом фиктивных браков.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

На Волыни разоблачили группу, которая через фиктивные браки переправляла мужчин за границу
Фото: ГПСУ

Как отмечается, схему организовал 63-летний уроженец Полтавщины вместе с двумя дочерьми, старшая из которых имеет статус лица с инвалидностью II группы. Именно с ней "клиенты" заключали фиктивные браки, чтобы получить основание для выезда за пределы Украины через пункты пропуска на украинско-польской границе. Стоимость "услуги" составляла 25 тысяч долларов США.

Правоохранители задержали организатора и его дочь в Луцке после проведения брачной церемонии во время передачи части средств - 23 300 долларов.

ГПСУ
Фото: ГПСУ

ГПСУ
Фото: ГПСУ

Задержанным сообщено о подозрении по ч.3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Автор: 

Шлюбна ніч за 25 лямів зелені? Оце я розумію навіть без фото яка красива наречена!!!

13.10.2025 17:52 Ответить
І скільки ж у нас таких ухилянтів, які так запросто можуть відвалити 25 штук зелені? Мабуть черга на місяць вперед розписана...

13.10.2025 18:19 Ответить
Ну не розумію, як просто так, на вулиці можна встановити, що шлюб фіктивний. Та щоб це доказати, то потрібно пару місяців по судам потягатись

13.10.2025 18:41 Ответить
 
 