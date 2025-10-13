Рашисти атакували FPV-дронами Костянтинівку: дві людини загинули, ще три постраждали. ФОТО

Вналідок російських атак FPV-дронами по Костянтинівці Донецької області загинуло дві людини, ще троє мешканців постраждали.

Про це у соцмережі фейсбук повідомив очільник міської військової адміністрації Сергій Горбунов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"В одному з випадків ворожий дрон влучив у легковий автомобіль, у якому пересувалися місцеві жителі. Внаслідок вибуху двоє людей загинули на місці — дістали травми, не сумісні з життям. Ще двоє цивільних зазнали поранень під час руху автомобілем та самостійно звернулися по медичну допомогу до лікарні у місті Дружківці", - розповів посадовець.

Фото: Костянтинівська МВА

Внаслідок ще одного ворожого удару FPV-дроном у Костянтинівці поранень зазнав один цивільний, який самостійно звернувся за допомогою до лікарні у Краматорську – він також перебував у автомобілі під час атаки.

