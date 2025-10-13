Рашисты атаковали FPV-дронами Константиновку: два человека погибли, еще три пострадали. ФОТО

Вследствие российских атак FPV-дронами по Константиновке Донецкой области погибли два человека, еще трое жителей пострадали.

Об этом в соцсети фейсбук сообщил глава городской военной администрации Сергей Горбунов, сообщает Цензор.НЕТ.

"В одном из случаев вражеский дрон попал в легковой автомобиль, в котором передвигались местные жители. Вследствие взрыва два человека погибли на месте - получили не совместимые с жизнью травмы. Еще двое гражданских получили ранения во время движения автомобиля и самостоятельно обратились за медицинской помощью в больницу в городе Дружковке", - рассказал чиновник.

Фото: Константиновская МВА

Вследствие еще одного вражеского удара FPV-дроном в Константиновке ранения получил один гражданский, который самостоятельно обратился за помощью в больницу в Краматорске - он также находился в автомобиле во время атаки.

