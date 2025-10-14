Ворог обстріляв Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщини. ФОТО

Минулої ночі та вранці окупанти продовжували атакувати Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщини. Сили ППО України оперативно реагували й знищили три ворожі безпілотники.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

У Нікопольському районі під ударом дронів опинилися райцентр та Покровська громада. Внаслідок обстрілів пошкоджено приватний будинок, проте постраждалих серед цивільних на щастя немає.

У Синельниківському районі ворог застосував керовані авіабомби по території Покровської громади. Внаслідок атак постраждали двоє чоловіків 26 та 32 років. Також зафіксовані пошкодження об’єктів критичної інфраструктури.

У решті громад області ніч пройшла відносно спокійно, без зафіксованих обстрілів.

