Враг обстрелял Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области. ФОТО
Прошлой ночью и утром оккупанты продолжали атаковать Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровщины. Силы ПВО Украины оперативно реагировали и уничтожили три вражеских беспилотника.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.
В Никопольском районе под ударом дронов оказались райцентр и Покровская громада. В результате обстрелов поврежден частный дом, однако пострадавших среди гражданских, к счастью, нет.
В Синельниковском районе враг применил управляемые авиабомбы по территории Покровской громады. В результате атак пострадали двое мужчин 26 и 32 лет. Также зафиксированы повреждения объектов критической инфраструктуры.
В остальных громадах области ночь прошла относительно спокойно, без зафиксированных обстрелов.
