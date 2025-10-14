РУС
Враг обстрелял Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области. ФОТО

Прошлой ночью и утром оккупанты продолжали атаковать Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровщины. Силы ПВО Украины оперативно реагировали и уничтожили три вражеских беспилотника.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.

В Никопольском районе под ударом дронов оказались райцентр и Покровская громада. В результате обстрелов поврежден частный дом, однако пострадавших среди гражданских, к счастью, нет.

В Синельниковском районе враг применил управляемые авиабомбы по территории Покровской громады. В результате атак пострадали двое мужчин 26 и 32 лет. Также зафиксированы повреждения объектов критической инфраструктуры.

В остальных громадах области ночь прошла относительно спокойно, без зафиксированных обстрелов.

Атаки врага на Днепропетровскую область
