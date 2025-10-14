УКР
Окупанти FPV-дроном вбили 75-річну жінку, ще 2 поліцейських поранено внаслідок ворожої атаки по Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж

У Нікополі загинула 75-річна жінка, в яку поцілив російський FPV-дрон. Ворожа атака сталася сьогодні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

Через влучання дрона виникла пожежа, згоріла частина приватного будинку. На місці працювали рятувальники та слідчі.

Внаслідок ударів армії РФ по Покровській громаді, що на Синельниківщині, постраждали двоє поліцейських. В районі понівечена інфраструктура, заклад культури та приватний будинок.

обстріл
обстріл
обстріл

обстріл
обстріл
обстріл
обстріл

армія рф (19061) обстріл (31349) Нікополь (1377) Дніпропетровська область (4357) Нікопольський район (477)
Нікополь - козацька вольниця. Літня козачка загинула
Я так розумію, що "приліт" і не один, можливо, уже був раніше - вікна без скла (на крайньому фото)!
Так,кацапи можуть бити в одне місце по кілька разів.
