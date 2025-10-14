Окупанти FPV-дроном вбили 75-річну жінку, ще 2 поліцейських поранено внаслідок ворожої атаки по Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж

У Нікополі загинула 75-річна жінка, в яку поцілив російський FPV-дрон. Ворожа атака сталася сьогодні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

Через влучання дрона виникла пожежа, згоріла частина приватного будинку. На місці працювали рятувальники та слідчі.

Внаслідок ударів армії РФ по Покровській громаді, що на Синельниківщині, постраждали двоє поліцейських. В районі понівечена інфраструктура, заклад культури та приватний будинок.

