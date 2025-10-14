Окупанти FPV-дроном вбили 75-річну жінку, ще 2 поліцейських поранено внаслідок ворожої атаки по Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж
У Нікополі загинула 75-річна жінка, в яку поцілив російський FPV-дрон. Ворожа атака сталася сьогодні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.
Через влучання дрона виникла пожежа, згоріла частина приватного будинку. На місці працювали рятувальники та слідчі.
Внаслідок ударів армії РФ по Покровській громаді, що на Синельниківщині, постраждали двоє поліцейських. В районі понівечена інфраструктура, заклад культури та приватний будинок.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Иван Сулима
показати весь коментар14.10.2025 13:34 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
✘
Luk Viktor
показати весь коментар14.10.2025 13:38 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
zloj pens #587166
показати весь коментар14.10.2025 14:19 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль