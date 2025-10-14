РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9068 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
388 3

Российские захватчики FPV-дроном убили 75-летнюю женщину в Никополе на Днепропетровщине. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Никополе погибла 75-летняя женщина, в которую попал российский FPV-дрон. Вражеская атака произошла сегодня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.

Из-за попадания дрона возник пожар, сгорела часть частного дома. На месте работали спасатели и следователи.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

обстрел
обстрел
обстрел

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг обстрелял Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровщины. ФОТО

Автор: 

армия РФ (20901) обстрел (30004) Никополь (1208) Днепропетровская область (4564) Никопольский район (474)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нікополь - козацька вольниця. Літня козачка загинула
показать весь комментарий
14.10.2025 13:34 Ответить
Я так розумію, що "приліт" і не один, можливо, уже був раніше - вікна без скла (на крайньому фото)!
показать весь комментарий
14.10.2025 13:38 Ответить
 
 