Российские захватчики FPV-дроном убили 75-летнюю женщину в Никополе на Днепропетровщине. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Никополе погибла 75-летняя женщина, в которую попал российский FPV-дрон. Вражеская атака произошла сегодня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.
Из-за попадания дрона возник пожар, сгорела часть частного дома. На месте работали спасатели и следователи.
