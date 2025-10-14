Переправлення до Угорщини за $29 000: на Закарпатті затримано трьох ухилянтів, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону затримали трьох чоловіків із Київської, Одеської та Кіровоградської областей, які намагалися незаконно перетнути кордон з Угорщиною.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, чоловіків виявили військовослужбовці відділення "Велика Паладь" за 200 метрів до кордону. Вони обрали нічний час для подорожі та, обходячи контрольні пости, подолали річку Тиса. До кордону їх мав підвезти місцевий "таксист".

Під час слідчих дій на околиці населеного пункту Пийтерфайлово офіцери Головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського загону спільно з Нацполіцією затримали переправника. За свої послуги він планував отримати 29 тисяч доларів США.

Трьох громадян України, які намагалися незаконно перетнути кордон, притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 204-1 КУпАП. Водія-переправника затримано в порядку ст. 208 КПК України, йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

