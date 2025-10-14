Переправка в Венгрию за $29 000: на Закарпатье задержаны трое уклонистов, - ГПСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Закарпатье пограничники Мукачевского отряда задержали трех мужчин из Киевской, Одесской и Кировоградской областей, которые пытались незаконно пересечь границу с Венгрией.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины

Как отмечается, мужчин обнаружили военнослужащие отделения "Великая Паладь" за 200 метров до границы. Они выбрали ночное время для путешествия и, обходя контрольные посты, преодолели реку Тиса. До границы их должен был подвезти местный "таксист".

Во время следственных действий на окраине населенного пункта Пийтерфайлово офицеры Главного оперативно-розыскного отдела Мукачевского отряда совместно с Нацполицией задержали переправщика. За свои услуги он планировал получить 29 тысяч долларов США.

Трех граждан Украины, которые пытались незаконно пересечь границу, привлечены к административной ответственности по ст. 204-1 КУоАП. Водитель-переправщик задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

