Обстріли Дніпропетровщини: загинула жінка, пошкоджено будинки та інфраструктуру. ФОТОрепортаж

Протягом 14 жовтня під ворожими обстрілами були Павлоград, Нікополь, Марганецька, Мирівська та Покровська громади Дніпропетровщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Павлоград

Внаслідок атаки в Павлограді пошкоджена інфраструктура.

Нікопольщина

Агресор бив FPV-дронами та артилерією. Поцілив по самому Нікополю, Марганецькій, Покровській, Мирівській громадах.

На жаль, загинула жінка. Пошкоджені 6 приватних будинків, кілька господарських і надвірних споруд, 3 парники.

Ворог атакував Павлоград і Нікопольщину: зруйновані домівки, пошкоджений газогін
Синельниківщина

На Синельниківщині агресор влучив КАБом по Покровській громаді. Понівечений газогін.

Також російська армія спрямувала БпЛА на Дніпропетровщину. Оборонці неба знищили 3 повітряні цілі, повідомили в ПвК.

