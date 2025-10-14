Обстріли Дніпропетровщини: загинула жінка, пошкоджено будинки та інфраструктуру. ФОТОрепортаж

Протягом 14 жовтня під ворожими обстрілами були Павлоград, Нікополь, Марганецька, Мирівська та Покровська громади Дніпропетровщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Павлоград

Внаслідок атаки в Павлограді пошкоджена інфраструктура.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нікопольщина

Агресор бив FPV-дронами та артилерією. Поцілив по самому Нікополю, Марганецькій, Покровській, Мирівській громадах.

На жаль, загинула жінка. Пошкоджені 6 приватних будинків, кілька господарських і надвірних споруд, 3 парники.









Синельниківщина

На Синельниківщині агресор влучив КАБом по Покровській громаді. Понівечений газогін.

Також російська армія спрямувала БпЛА на Дніпропетровщину. Оборонці неба знищили 3 повітряні цілі, повідомили в ПвК.

Також дивіться: Окупанти FPV-дроном вбили 75-річну жінку, ще 2 поліцейських поранено внаслідок ворожої атаки по Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж