Обстрелы Днепропетровщины: погибла женщина, повреждены дома и инфраструктура. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение 14 октября под вражескими обстрелами были Павлоград, Никополь, Марганецкая, Мировская и Покровская громады Днепропетровщины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
Павлоград
Вследствие атаки в Павлограде повреждена инфраструктура.
Никопольщина
Агрессор бил FPV-дронами и артиллерией. Ударил по самому Никополю, Марганецкой, Покровской, Мировской громадах.
К сожалению, погибла женщина. Повреждены 6 частных домов, несколько хозяйственных и надворных построек, 3 теплицы.
Синельниковщина
На Синельниковщине агрессор попал КАБом по Покровской громаде. Изуродован газопровод.
Также российская армия направила БпЛА на Днепропетровщину. Защитники неба уничтожили 3 воздушные цели, сообщили в ВК.
