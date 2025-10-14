РУС
Обстрелы Днепропетровщины: погибла женщина, повреждены дома и инфраструктура. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение 14 октября под вражескими обстрелами были Павлоград, Никополь, Марганецкая, Мировская и Покровская громады Днепропетровщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Павлоград

Вследствие атаки в Павлограде повреждена инфраструктура.

Никопольщина

Агрессор бил FPV-дронами и артиллерией. Ударил по самому Никополю, Марганецкой, Покровской, Мировской громадах.

К сожалению, погибла женщина. Повреждены 6 частных домов, несколько хозяйственных и надворных построек, 3 теплицы.

Враг атаковал Павлоград и Никопольщину: разрушены дома, поврежден газопровод
Синельниковщина

На Синельниковщине агрессор попал КАБом по Покровской громаде. Изуродован газопровод.

Также российская армия направила БпЛА на Днепропетровщину. Защитники неба уничтожили 3 воздушные цели, сообщили в ВК.

