2 916 31

Захисна сітка дуже непогано спрацювала під час удару "Шахедів" по енергетичному об’єкту, - Кучеренко. ФОТО

Захисна сітка на одному конкретному енергетичному обʼєкті досить непогано спрацювала після удару "Шахедів".

Про це повідомив перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко, інформує Цензор.НЕТ.

захист від шахедів на енергооб’єкті

"Це фото захисної сітки з одного конкретного обʼєкту після удару "Шахедів". Як бачите - вона дуже непогано спрацювала. На цьому обʼєкті просто ще вдалося зберегти розумного грамотного керівника та професійну команду - вони не боксери та не журналісти-антикорупціонери. І заступники в них належного технічного рівня, а не керівники ЖЕКу. В мене немає сумніву що все це можна було давно зробити в ресурсному та багатому Києві так само, як і на інших обʼєктах країни", - зауважив він.

Читайте також: "Шахеди" знищили трансформатор за $7 млн на енергооб'єкті Київщини. Захисний бетонний саркофаг будують другий рік, - нардеп Кучеренко

Звісно, за словами Кучеренка, це не знімає відповідальності за непрофесійність з уряду та за не ефективну організацію роботи, а з "монобільшості" відповідальності за повну відсутність контролю над своїм урядом.

Він також вказав на очевидний провал Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України та "Укренерго".

"Але й "полубоги" з КМР/КМДА мусять розуміти свою частину відповідальності. Якщо не будуть заважати, ТСК з енергетики спокійно та фахово розбереться з цим", - додав Кучеренко.

+6
Олексій Кучеренко 22 липня 2025 року https://www.chesno.org/post/6518/ проголосував "за" законопроєкт 12414, яким запроваджувалась залежність роботи НАБУ і САП від Генерального прокурора.

Це все, що треба знати про цю ТЮлину тушку.

15.10.2025 11:54

Це все, що треба знати про цю ТЮлину тушку.
показати весь коментар
15.10.2025 11:54 Відповісти
+5
цей гандон патякає лише те що йому накаже баба йуля. фахівець з нього як з куя молоток.

15.10.2025 11:56
показати весь коментар
15.10.2025 11:56 Відповісти
+3
ну хоть мозгов хватило заблюрить
показати весь коментар
15.10.2025 11:52 Відповісти
ну хоть мозгов хватило заблюрить
показати весь коментар
15.10.2025 11:52 Відповісти
На боксерів попер
показати весь коментар
15.10.2025 11:54 Відповісти
Олексій Кучеренко 22 липня 2025 року https://www.chesno.org/post/6518/ проголосував "за" законопроєкт 12414, яким запроваджувалась залежність роботи НАБУ і САП від Генерального прокурора.

Це все, що треба знати про цю ТЮлину тушку.

15.10.2025 11:54

Це все, що треба знати про цю ТЮлину тушку.
показати весь коментар
15.10.2025 11:54 Відповісти
саме так, всі хто голосував за цей законопроєкт причетні до великого крадівництва що організовав зеофіс, все одно колись за це будуть відповідати!

15.10.2025 11:58
показати весь коментар
15.10.2025 11:58 Відповісти
Ну так. Чому дивуватись. Бо Вона ж украланашефсьо!

15.10.2025 12:09
показати весь коментар
15.10.2025 12:09 Відповісти
цей гандон патякає лише те що йому накаже баба йуля. фахівець з нього як з куя молоток.

15.10.2025 11:56
показати весь коментар
15.10.2025 11:56 Відповісти
Ще одна продажна гн..ида вилізла
показати весь коментар
15.10.2025 12:10 Відповісти
дарма він на боксерів батон кришить, йой дарма
а взяти ширше та глибше - підготовка усієї країни та її енергетики до війни - віра не дозволяє?!
показати весь коментар
15.10.2025 11:57 Відповісти
Етодругое
показати весь коментар
15.10.2025 12:15 Відповісти
не боксери, не журналісти і навіть не з кварталу і не корабельні сосни і не менеджери і навіть безпартійні...не може бути, мабуть, брехня

15.10.2025 11:57
показати весь коментар
15.10.2025 11:57 Відповісти
Одне слово, - кучеренко!!
показати весь коментар
15.10.2025 12:02 Відповісти
Скоро тебе викинуть, а тут тарифи
показати весь коментар
15.10.2025 12:15 Відповісти
Але замість захисту енергетичних об"єктів у столиці Віталік побудував автомобільну розв"язку на Оболоні і фоткався у різних позах. Також Київський міський голова вважає, що століці у 2026 році конче потрібен метрополітен на Виноградарі. На дідька антидроновий захист ??? На ньому владні корупціонери грошенята не відмиють. Уже мовчу про діяльність Київзеленбуду - ну конче киянам потрібні парки під час воєнної загрози, без яких кацапів не зупинити.

15.10.2025 12:04
показати весь коментар
15.10.2025 12:04 Відповісти
пригадати скіки Віталік на фронт дронів, ребів, корчів, снаряги, амуніції та харчів доставив що заважає?

15.10.2025 12:07
показати весь коментар
15.10.2025 12:07 Відповісти
Не Віталік, а кияни. А КМГ особисто відвозив це все і фоткався для історії. Хоча у цей час мав би бути на робочому місці та керувати захистом столиці від повітряних засобів нападу.

15.10.2025 12:12
показати весь коментар
15.10.2025 12:12 Відповісти
а чим займається урюк ткаченко , якому віддали київське фінансування
посада голова військової адміністрації натякає на оборону і захист
показати весь коментар
15.10.2025 12:09 Відповісти
Та цей теж такий самий. Навіщо сторювати двовладдя у столиці ??? Мав би керувати тільки Кличко і повністю відповідати за свої дії перед державої і військовим керівництвом. Робить дкрниці ??? Усунути і призначити Кабміном на воєнний час керівну особу з повним спектром відповідальності за захист усіх об"єктів.

15.10.2025 12:19
показати весь коментар
15.10.2025 12:19 Відповісти
зеля буде усувати Кличка як інших мерів
він хоче мати свою владу
показати весь коментар
15.10.2025 12:26 Відповісти
Привід потрібен. Можливо, для того братушкі Гундоса і атакують Київ, що б під тему блекауту прибрати Кличка. А потім - можна сміливо проводити вибори, результат буде гарантовано.

15.10.2025 12:28
показати весь коментар
15.10.2025 12:28 Відповісти
Є у нас такий пуштун, який називається Мустафа Найєм, якого з 31 січня 2023 року до 18 червня 2024 року - зелена камарилья призначила головою голова Державного агенства відновлення та розвитку інфраструктури і який "освоїв" мільярди на захист критичних об'єктів. У Кучеренка немає запитань до цього діяча?

15.10.2025 12:13
показати весь коментар
15.10.2025 12:13 Відповісти
А у Курченка є якісь владні повноваження? Він нардеп з меншості. І він каже про пройоби влади. Зокрема київської. У пана алергія на Тімошенко? Ну так Дніпро широкий! Пірнай!

15.10.2025 12:22
показати весь коментар
15.10.2025 12:22 Відповісти
Я думаю, що краще кинути у Дніпро Тимошенко, ніж самому туди пірнати. Зозуля дує в одну дудку з зеленню і ОПЗЖ.

15.10.2025 12:25
показати весь коментар
15.10.2025 12:25 Відповісти
Юля тричі вигравала вибори і тричі в неї перемогу було вкрадено. Тому кудись її кидати у тебе руки короткі. А тобі шлях за руцькім кораблем

15.10.2025 12:30
показати весь коментар
15.10.2025 12:30 Відповісти
Так, так: Юля - прєзідєнт мираааааа!!!

15.10.2025 12:31
показати весь коментар
15.10.2025 12:31 Відповісти
Вiн згадав його. Боксери та журналiсти-антiкор

15.10.2025 12:28
показати весь коментар
15.10.2025 12:28 Відповісти
Йой, та треба було прізвище назвати: просраних 20 млрд - то не жарт.

15.10.2025 12:30
показати весь коментар
15.10.2025 12:30 Відповісти
"ще вдалося зберегти розумного грамотного керівника та професійну команду - вони не боксери та не журналісти-антикорупціонери."

15.10.2025 12:16
показати весь коментар
15.10.2025 12:16 Відповісти
Який "тонкий" накид на вентилятор.
Але ж аналогії можна продовжити: не тамада, не ларьочнік, не піськограй,...
показати весь коментар
15.10.2025 12:18 Відповісти
сітку тільки на одному об'єкті встановили? все інше вкрали?

15.10.2025 12:20
показати весь коментар
15.10.2025 12:20 Відповісти
Ну а як?
показати весь коментар
15.10.2025 12:26 Відповісти
А, то це боксер винен, що енергооб'єкти в країні не захищені? Ясно-понятно.

15.10.2025 12:27
показати весь коментар
15.10.2025 12:27 Відповісти
 
 