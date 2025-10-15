Захисна сітка дуже непогано спрацювала під час удару "Шахедів" по енергетичному об’єкту, - Кучеренко. ФОТО

Захисна сітка на одному конкретному енергетичному обʼєкті досить непогано спрацювала після удару "Шахедів".

Про це повідомив перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко.

"Це фото захисної сітки з одного конкретного обʼєкту після удару "Шахедів". Як бачите - вона дуже непогано спрацювала. На цьому обʼєкті просто ще вдалося зберегти розумного грамотного керівника та професійну команду - вони не боксери та не журналісти-антикорупціонери. І заступники в них належного технічного рівня, а не керівники ЖЕКу. В мене немає сумніву що все це можна було давно зробити в ресурсному та багатому Києві так само, як і на інших обʼєктах країни", - зауважив він.

Звісно, за словами Кучеренка, це не знімає відповідальності за непрофесійність з уряду та за не ефективну організацію роботи, а з "монобільшості" відповідальності за повну відсутність контролю над своїм урядом.

Він також вказав на очевидний провал Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України та "Укренерго".

"Але й "полубоги" з КМР/КМДА мусять розуміти свою частину відповідальності. Якщо не будуть заважати, ТСК з енергетики спокійно та фахово розбереться з цим", - додав Кучеренко.

