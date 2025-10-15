Защитная сетка очень неплохо сработала во время удара "Шахедов" по энергетическому объекту, - Кучеренко. ФОТО

Защитная сетка на одном конкретном энергетическом объекте достаточно неплохо сработала после удара "Шахедов".

Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко

"Это фото защитной сетки с одного конкретного объекта после удара "Шахедов". Как видите - она очень неплохо сработала. На этом объекте просто еще удалось сохранить умного грамотного руководителя и профессиональную команду - они не боксеры и не журналисты-антикоррупционеры. И заместители у них надлежащего технического уровня, а не руководители ЖЭКа. У меня нет сомнения, что все это можно было давно сделать в ресурсном и богатом Киеве так же, как и на других объектах страны", - отметил он.

Конечно, по словам Кучеренко, это не снимает ответственности за непрофессионализм с правительства и за не эффективную организацию работы, а с "монобольшинства" ответственности за полное отсутствие контроля над своим правительством.

Он также указал на очевидный провал Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины и "Укрэнерго".

"Но и "полубоги" из КГС/КГГА должны понимать свою часть ответственности. Если не будут мешать, ВСК по энергетике спокойно и профессионально разберется с этим", - добавил Кучеренко.

