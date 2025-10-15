РУС
Защитная сетка очень неплохо сработала во время удара "Шахедов" по энергетическому объекту, - Кучеренко. ФОТО

Защитная сетка на одном конкретном энергетическом объекте достаточно неплохо сработала после удара "Шахедов".

Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко, информирует Цензор.НЕТ.

защита от шахидов на энергообъекте

"Это фото защитной сетки с одного конкретного объекта после удара "Шахедов". Как видите - она очень неплохо сработала. На этом объекте просто еще удалось сохранить умного грамотного руководителя и профессиональную команду - они не боксеры и не журналисты-антикоррупционеры. И заместители у них надлежащего технического уровня, а не руководители ЖЭКа. У меня нет сомнения, что все это можно было давно сделать в ресурсном и богатом Киеве так же, как и на других объектах страны", - отметил он.

Читайте также: "Шахеды" уничтожили трансформатор за $7 млн на энергообъекте Киевской области. Защитный бетонный саркофаг строят второй год, - нардеп Кучеренко

Конечно, по словам Кучеренко, это не снимает ответственности за непрофессионализм с правительства и за не эффективную организацию работы, а с "монобольшинства" ответственности за полное отсутствие контроля над своим правительством.

Он также указал на очевидный провал Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины и "Укрэнерго".

"Но и "полубоги" из КГС/КГГА должны понимать свою часть ответственности. Если не будут мешать, ВСК по энергетике спокойно и профессионально разберется с этим", - добавил Кучеренко.

Олексій Кучеренко 22 липня 2025 року https://www.chesno.org/post/6518/ проголосував "за" законопроєкт 12414, яким запроваджувалась залежність роботи НАБУ і САП від Генерального прокурора.

Це все, що треба знати про цю ТЮлину тушку.
15.10.2025 11:54 Ответить
Є у нас такий пуштун, який називається Мустафа Найєм, якого з 31 січня 2023 року до 18 червня 2024 року - зелена камарилья призначила головою голова Державного агенства відновлення та розвитку інфраструктури і який "освоїв" мільярди на захист критичних об'єктів. У Кучеренка немає запитань до цього діяча?
15.10.2025 12:13 Ответить
цей гандон патякає лише те що йому накаже баба йуля. фахівець з нього як з куя молоток.
15.10.2025 11:56 Ответить
ну хоть мозгов хватило заблюрить
15.10.2025 11:52 Ответить
На боксерів попер
15.10.2025 11:54 Ответить
Скоро о'бявлять шпійоном і видадуть іноземний ксіва
15.10.2025 12:59 Ответить
Обидеть боксера может каждый. Но не каждый успеет убежать
15.10.2025 13:05 Ответить
.....від розлючених киян.

Клич наш мер !
Кияни його обрали,
Кияни й будуть знімати (як буде треба)

.
15.10.2025 13:22 Ответить
15.10.2025 11:54 Ответить
саме так, всі хто голосував за цей законопроєкт причетні до великого крадівництва що організовав зеофіс, все одно колись за це будуть відповідати!
15.10.2025 11:58 Ответить
Ну так. Чому дивуватись. Бо Вона ж украланашефсьо!
15.10.2025 12:09 Ответить
Ваня, помовч про Вану.... від гріха подалі

.
15.10.2025 13:25 Ответить
стара кучерява ВАНАючка -
у нього здобутків міністра жкх на нуль, а
патякання та ниття на решту життя

інженерний захист енергетичних споруд це компетенція відповідних підрозділів МО та Міненергетики а НЕ нач. Жека Іван Семеновича та сантехніка Васі, а відповідних

дешевий наїзд на народного мера Клича

.
15.10.2025 13:20 Ответить
цей гандон патякає лише те що йому накаже баба йуля. фахівець з нього як з куя молоток.
15.10.2025 11:56 Ответить
Ще одна продажна гн..ида вилізла
15.10.2025 12:10 Ответить
Іван коли ти вилікуєшся? Чи в тебе хвороба НЕВИЛІКУВАНА Якщо ти дурень ---то це на все життя .
15.10.2025 13:18 Ответить
Ну так, коли нема аргументів, то переходим на особистості
показать весь комментарий
дарма він на боксерів батон кришить, йой дарма
а взяти ширше та глибше - підготовка усієї країни та її енергетики до війни - віра не дозволяє?!
15.10.2025 11:57 Ответить
Етодругое
15.10.2025 12:15 Ответить
не боксери, не журналісти і навіть не з кварталу і не корабельні сосни і не менеджери і навіть безпартійні...не може бути, мабуть, брехня
15.10.2025 11:57 Ответить
Одне слово, - кучеренко!!
15.10.2025 12:02 Ответить
Скоро тебе викинуть, а тут тарифи
15.10.2025 12:15 Ответить
Але замість захисту енергетичних об"єктів у столиці Віталік побудував автомобільну розв"язку на Оболоні і фоткався у різних позах. Також Київський міський голова вважає, що століці у 2026 році конче потрібен метрополітен на Виноградарі. На дідька антидроновий захист ??? На ньому владні корупціонери грошенята не відмиють. Уже мовчу про діяльність Київзеленбуду - ну конче киянам потрібні парки під час воєнної загрози, без яких кацапів не зупинити.
15.10.2025 12:04 Ответить
пригадати скіки Віталік на фронт дронів, ребів, корчів, снаряги, амуніції та харчів доставив що заважає?
15.10.2025 12:07 Ответить
Не Віталік, а кияни. А КМГ особисто відвозив це все і фоткався для історії. Хоча у цей час мав би бути на робочому місці та керувати захистом столиці від повітряних засобів нападу.
15.10.2025 12:12 Ответить
хто очолює Киян у цьому процесі?
15.10.2025 12:39 Ответить
не сперечайтесь !

як винуватий, то Віталік, а
кияни то кругом хороші

.
15.10.2025 13:28 Ответить
а чим займається урюк ткаченко , якому віддали київське фінансування
посада голова військової адміністрації натякає на оборону і захист
15.10.2025 12:09 Ответить
Та цей теж такий самий. Навіщо сторювати двовладдя у столиці ??? Мав би керувати тільки Кличко і повністю відповідати за свої дії перед державої і військовим керівництвом. Робить дкрниці ??? Усунути і призначити Кабміном на воєнний час керівну особу з повним спектром відповідальності за захист усіх об"єктів.
15.10.2025 12:19 Ответить
зеля буде усувати Кличка як інших мерів
він хоче мати свою владу
15.10.2025 12:26 Ответить
Привід потрібен. Можливо, для того братушкі Гундоса і атакують Київ, що б під тему блекауту прибрати Кличка. А потім - можна сміливо проводити вибори, результат буде гарантовано.
15.10.2025 12:28 Ответить
Можуть грохнуть і списать на русню.
показать весь комментарий
Ну ти й тупий зепідар

Светлана Круп

А, то це боксер винен, що енергооб'єкти в країні не захищені? Ясно-понятно.
15.10.2025 12:35 Ответить
Є у нас такий пуштун, який називається Мустафа Найєм, якого з 31 січня 2023 року до 18 червня 2024 року - зелена камарилья призначила головою голова Державного агенства відновлення та розвитку інфраструктури і який "освоїв" мільярди на захист критичних об'єктів. У Кучеренка немає запитань до цього діяча?
15.10.2025 12:13 Ответить
А у Курченка є якісь владні повноваження? Він нардеп з меншості. І він каже про пройоби влади. Зокрема київської. У пана алергія на Тімошенко? Ну так Дніпро широкий! Пірнай!
15.10.2025 12:22 Ответить
Я думаю, що краще кинути у Дніпро Тимошенко, ніж самому туди пірнати. Зозуля дує в одну дудку з зеленню і ОПЗЖ.
15.10.2025 12:25 Ответить
Юля тричі вигравала вибори і тричі в неї перемогу було вкрадено. Тому кудись її кидати у тебе руки короткі. А тобі шлях за руцькім кораблем
15.10.2025 12:30 Ответить
Так, так: Юля - прєзідєнт мираааааа!!!
15.10.2025 12:31 Ответить
Коли ти дро...чив, Юля сиділа у янека
15.10.2025 12:36 Ответить
Хай би й далі сиділа, хіба нема за що?
15.10.2025 12:38 Ответить
Ти жонофоб? Юля досі тобі жити на дає? Тебе батько народив?
15.10.2025 12:41 Ответить
Ти тільки що висмоктав з пальця висновок про моє жінконенависницво і це дуже добре показує люди якого штибу є палкими адептами різного роду тоталітарних сект, у т.ч. секти свідків Юлі.
15.10.2025 12:48 Ответить
Іван--ну полікуйся нарешті,або заткнись!!! Бо твою блевотину надоїло вже бачити.
15.10.2025 13:23 Ответить
Вiн згадав його. Боксери та журналiсти-антiкор
15.10.2025 12:28 Ответить
Йой, та треба було прізвище назвати: просраних 20 млрд - то не жарт.
15.10.2025 12:30 Ответить
"ще вдалося зберегти розумного грамотного керівника та професійну команду - вони не боксери та не журналісти-антикорупціонери."
15.10.2025 12:16 Ответить
Який "тонкий" накид на вентилятор.
Але ж аналогії можна продовжити: не тамада, не ларьочнік, не піськограй,...
15.10.2025 12:18 Ответить
сітку тільки на одному об'єкті встановили? все інше вкрали?
15.10.2025 12:20 Ответить
Ну а як?
15.10.2025 12:26 Ответить
А, то це боксер винен, що енергооб'єкти в країні не захищені? Ясно-понятно.
15.10.2025 12:27 Ответить
Нє, це Кучеренко винен
15.10.2025 12:34 Ответить
а що ця кацапсько-БЮТівська консерва має проти жірналістів-антикорупціонерів?
15.10.2025 12:47 Ответить
А Мамєдов-Ткаченко чим займається в місті, якого Гундосий призначив? Руйнує самоврядування?
15.10.2025 12:48 Ответить
Дешево и сердито! Правда ж, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко?
15.10.2025 12:59 Ответить
И не слуга урода,а такой как Кучеренко должен гасить пожар языком-у больно много влаги в языке
15.10.2025 13:07 Ответить
Сітка всі уламки та готові готові вражаючі елементи пропустила - дуже непогано спрацювала? На кого працює цей пан Курченко. На парашу?
15.10.2025 13:19 Ответить
15.10.2025 13:23 Ответить
 
 