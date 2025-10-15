Защитная сетка очень неплохо сработала во время удара "Шахедов" по энергетическому объекту, - Кучеренко. ФОТО
Защитная сетка на одном конкретном энергетическом объекте достаточно неплохо сработала после удара "Шахедов".
Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко, информирует Цензор.НЕТ.
"Это фото защитной сетки с одного конкретного объекта после удара "Шахедов". Как видите - она очень неплохо сработала. На этом объекте просто еще удалось сохранить умного грамотного руководителя и профессиональную команду - они не боксеры и не журналисты-антикоррупционеры. И заместители у них надлежащего технического уровня, а не руководители ЖЭКа. У меня нет сомнения, что все это можно было давно сделать в ресурсном и богатом Киеве так же, как и на других объектах страны", - отметил он.
Конечно, по словам Кучеренко, это не снимает ответственности за непрофессионализм с правительства и за не эффективную организацию работы, а с "монобольшинства" ответственности за полное отсутствие контроля над своим правительством.
Он также указал на очевидный провал Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины и "Укрэнерго".
"Но и "полубоги" из КГС/КГГА должны понимать свою часть ответственности. Если не будут мешать, ВСК по энергетике спокойно и профессионально разберется с этим", - добавил Кучеренко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Клич наш мер !
Кияни його обрали,
Кияни й будуть знімати (як буде треба)
.
Це все, що треба знати про цю ТЮлину тушку.
.
у нього здобутків міністра жкх на нуль, а
патякання та ниття на решту життя
інженерний захист енергетичних споруд це компетенція відповідних підрозділів МО та Міненергетики а НЕ нач. Жека Іван Семеновича та сантехніка Васі, а відповідних
дешевий наїзд на народного мера Клича
.
а взяти ширше та глибше - підготовка усієї країни та її енергетики до війни - віра не дозволяє?!
як винуватий, то Віталік, а
кияни то кругом хороші
.
посада голова військової адміністрації натякає на оборону і захист
він хоче мати свою владу
Светлана Круп
А, то це боксер винен, що енергооб'єкти в країні не захищені? Ясно-понятно.
Але ж аналогії можна продовжити: не тамада, не ларьочнік, не піськограй,...