Шведські винищувачі зафіксували російський підводний човен у Балтійському морі. ФОТО

14 жовтня російський підводний човен увійшов у Балтійське море через Великий Бельт.

Про це повідомили Повітряні сили Швеції, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, підводний човен був зафіксований шведськими винищувачами, а військово-морські підрозділи супроводжували його через акваторію Каттегат.

У Повітряних силах країни зазначили, що це рутинна місія, яка виконується спільно з союзниками, для контролю за безпекою у регіоні.

Нагадаємо, що нещодавно російський дизель-електричний підводний човен Б-261 "Новоросійськ" сплив на північному заході Франції.

