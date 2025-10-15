УКР
Шведські винищувачі зафіксували російський підводний човен у Балтійському морі. ФОТО

14 жовтня російський підводний човен увійшов у Балтійське море через Великий Бельт.

Про це повідомили Повітряні сили Швеції, передає Цензор.НЕТ.

Шведські винищувачі супроводили російський підводний човен у Балтійському морі
Фото: Flygvapnet

Як зазначається, підводний човен був зафіксований шведськими винищувачами, а військово-морські підрозділи супроводжували його через акваторію Каттегат.

У Повітряних силах країни зазначили, що це рутинна місія, яка виконується спільно з союзниками, для контролю за безпекою у регіоні.

Нагадаємо, що нещодавно російський дизель-електричний підводний човен Б-261 "Новоросійськ" сплив на північному заході Франції.

Як раз можна влаштувати тренувально-бойові стрільби по рухомій цілі.
15.10.2025 14:00 Відповісти
Валіть його нахрєн...
15.10.2025 14:00 Відповісти
Можна. А може і сам потоне. Щось само відвалиться всередині, або пожежу екіпаж влаштує.
15.10.2025 14:06 Відповісти
І що?! Дії?!
15.10.2025 14:03 Відповісти
Німці , у ІІ Світову війну, називали Балтику "суповою мискою" - у ній, кораблям та підводним човнам, важко було сховаться чи маневрувать... Якби було бажання у країн Балтійського регіону - там, без їх відома, і "миша не проскочила-б..."!
15.10.2025 14:05 Відповісти
То його прибило вітром як шмат лайна. Шведи, ви його хоч хлорним вапном присипте, від гріха подалі...
15.10.2025 14:11 Відповісти
Нема у них Мадяра... Той би "саправаділ"...
15.10.2025 14:15 Відповісти
Так, а чи заходив він в чиїсь територіальні води, чи мав право взагалі заходити? Чого про це не пишуть? Ну зайшов. Якщо в територіальні води держави члена НАТО то треба його заКуярити.
15.10.2025 14:25 Відповісти
 
 