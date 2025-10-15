1 705 8
Шведські винищувачі зафіксували російський підводний човен у Балтійському морі. ФОТО
14 жовтня російський підводний човен увійшов у Балтійське море через Великий Бельт.
Про це повідомили Повітряні сили Швеції, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, підводний човен був зафіксований шведськими винищувачами, а військово-морські підрозділи супроводжували його через акваторію Каттегат.
У Повітряних силах країни зазначили, що це рутинна місія, яка виконується спільно з союзниками, для контролю за безпекою у регіоні.
Нагадаємо, що нещодавно російський дизель-електричний підводний човен Б-261 "Новоросійськ" сплив на північному заході Франції.
