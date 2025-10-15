РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11024 посетителя онлайн
Новости Фото Провокации РФ на море
2 569 9

Шведские истребители зафиксировали российскую подводную лодку в Балтийском море. ФОТО

14 октября российская подводная лодка вошла в Балтийское море через Большой Бельт.

Об этом сообщили Воздушные силы Швеции, передает Цензор.НЕТ.

Шведские истребители сопроводили российскую подводную лодку в Балтийском море
Фото: Flygvapnet

Как отмечается, подводная лодка была зафиксирована шведскими истребителями, а военно-морские подразделения сопровождали ее через акваторию Каттегат.

В Воздушных силах страны отметили, что это рутинная миссия, которая выполняется совместно с союзниками, для контроля за безопасностью в регионе.

Напомним, что недавно российская дизель-электрическая подводная лодка Б-261 "Новороссийск" всплыла на северо-западе Франции.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

подводная лодка (207) россия (97670) Швеция (1047) Балтийское море (17)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як раз можна влаштувати тренувально-бойові стрільби по рухомій цілі.
показать весь комментарий
15.10.2025 14:00 Ответить
Валіть його нахрєн...
показать весь комментарий
15.10.2025 14:00 Ответить
Можна. А може і сам потоне. Щось само відвалиться всередині, або пожежу екіпаж влаштує.
показать весь комментарий
15.10.2025 14:06 Ответить
І що?! Дії?!
показать весь комментарий
15.10.2025 14:03 Ответить
Німці , у ІІ Світову війну, називали Балтику "суповою мискою" - у ній, кораблям та підводним човнам, важко було сховаться чи маневрувать... Якби було бажання у країн Балтійського регіону - там, без їх відома, і "миша не проскочила-б..."!
показать весь комментарий
15.10.2025 14:05 Ответить
То його прибило вітром як шмат лайна. Шведи, ви його хоч хлорним вапном присипте, від гріха подалі...
показать весь комментарий
15.10.2025 14:11 Ответить
Нема у них Мадяра... Той би "саправаділ"...
показать весь комментарий
15.10.2025 14:15 Ответить
Так, а чи заходив він в чиїсь територіальні води, чи мав право взагалі заходити? Чого про це не пишуть? Ну зайшов. Якщо в територіальні води держави члена НАТО то треба його заКуярити.
показать весь комментарий
15.10.2025 14:25 Ответить
підвезли шведам свіжої соляри?
показать весь комментарий
15.10.2025 14:31 Ответить
 
 