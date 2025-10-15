2 569 9
Шведские истребители зафиксировали российскую подводную лодку в Балтийском море. ФОТО
14 октября российская подводная лодка вошла в Балтийское море через Большой Бельт.
Об этом сообщили Воздушные силы Швеции, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, подводная лодка была зафиксирована шведскими истребителями, а военно-морские подразделения сопровождали ее через акваторию Каттегат.
В Воздушных силах страны отметили, что это рутинная миссия, которая выполняется совместно с союзниками, для контроля за безопасностью в регионе.
Напомним, что недавно российская дизель-электрическая подводная лодка Б-261 "Новороссийск" всплыла на северо-западе Франции.
