Шведские истребители зафиксировали российскую подводную лодку в Балтийском море. ФОТО

14 октября российская подводная лодка вошла в Балтийское море через Большой Бельт.

Об этом сообщили Воздушные силы Швеции, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, подводная лодка была зафиксирована шведскими истребителями, а военно-морские подразделения сопровождали ее через акваторию Каттегат.

В Воздушных силах страны отметили, что это рутинная миссия, которая выполняется совместно с союзниками, для контроля за безопасностью в регионе.

Напомним, что недавно российская дизель-электрическая подводная лодка Б-261 "Новороссийск" всплыла на северо-западе Франции.

