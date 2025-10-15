Атака РФ на Добропілля: з-під завалів будинку дістали тіло чоловіка. ФОТОрепортаж
Російські війська завдали авіаудару по Добропіллю в Донецькій області, унаслідок чого є загиблий.
Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, у Добропіллі після атаки РФ з-під завалів житлового будинку надзвичайники деблокували тіло чоловіка.
"Напередодні російські окупанти завдали підступного авіаудару по приватному житловому сектору міста. Рятувальники працювали під загрозою повторних обстрілів, через що їм неодноразово доводилося призупинятися", - розповіли в ДСНС.
Повідомляється, що надзвичайники розібрали близько 500 кг зруйнованих будівельних конструкцій. Наразі роботи завершені.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль