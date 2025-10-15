Атака РФ на Доброполье: из-под завалов дома достали тело мужчины. ФОТОрепортаж
Российские войска нанесли авиаудар по Доброполью в Донецкой области, в результате чего есть погибший.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в Доброполье после атаки РФ из-под завалов жилого дома чрезвычайники деблокировали тело мужчины.
"Накануне российские оккупанты нанесли коварный авиаудар по частному жилому сектору города. Спасатели работали под угрозой повторных обстрелов, из-за чего им неоднократно приходилось приостанавливаться", - рассказали в ГСЧС.
Сообщается, что чрезвычайники разобрали около 500 кг разрушенных строительных конструкций. На данный момент работы завершены.
