Атака РФ на Доброполье: из-под завалов дома достали тело мужчины. ФОТОрепортаж

Российские войска нанесли авиаудар по Доброполью в Донецкой области, в результате чего есть погибший.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в Доброполье после атаки РФ из-под завалов жилого дома чрезвычайники деблокировали тело мужчины.



"Накануне российские оккупанты нанесли коварный авиаудар по частному жилому сектору города. Спасатели работали под угрозой повторных обстрелов, из-за чего им неоднократно приходилось приостанавливаться", - рассказали в ГСЧС.

Сообщается, что чрезвычайники разобрали около 500 кг разрушенных строительных конструкций. На данный момент работы завершены.

