Атака РФ на Доброполье: из-под завалов дома достали тело мужчины. ФОТОрепортаж

Российские войска нанесли авиаудар по Доброполью в Донецкой области, в результате чего есть погибший.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в Доброполье после атаки РФ из-под завалов жилого дома чрезвычайники деблокировали тело мужчины.

"Накануне российские оккупанты нанесли коварный авиаудар по частному жилому сектору города. Спасатели работали под угрозой повторных обстрелов, из-за чего им неоднократно приходилось приостанавливаться", - рассказали в ГСЧС.

Атака РФ на Доброполье

Сообщается, что чрезвычайники разобрали около 500 кг разрушенных строительных конструкций. На данный момент работы завершены.

Атака РФ на Доброполье
Атака РФ на Доброполье
Атака РФ на Доброполье

