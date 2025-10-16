Наслідки ворожого удару по Чернігівщині: є поранений. ФОТОрепортаж
Ввечері 15 жовтня російські загарбники атакували Ніжин Чернігівської області ударними безпілотниками.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС України.
Дрони влучили в один із логістичних об’єктів та багатоповерховий житловий будинок.
За попередньою інформацією, одну людину поранено.
