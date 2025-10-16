УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9716 відвідувачів онлайн
Новини Фото Атака дронів на Чернігівщину
1 415 1

Наслідки ворожого удару по Чернігівщині: є поранений. ФОТОрепортаж

Ввечері 15 жовтня російські загарбники атакували Ніжин Чернігівської області ударними безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС України.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Дрони влучили в один із логістичних об’єктів та багатоповерховий житловий будинок.

За попередньою інформацією, одну людину поранено. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

Росіяни масовано атакували Ніжин ударними безпілотниками.
Росіяни масовано атакували Ніжин ударними безпілотниками.
Росіяни масовано атакували Ніжин ударними безпілотниками.
Росіяни масовано атакували Ніжин ударними безпілотниками.
Росіяни масовано атакували Ніжин ударними безпілотниками.
Росіяни масовано атакували Ніжин ударними безпілотниками.

Автор: 

безпілотник (5044) Ніжин (83) Чернігівська область (1119) Ніжинський район (40)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
По Ніжину. Час проявити всі ступені захисту неба в Чернігівській області, щоб Києв забув про тривоги. Це прямо пов'язані речі.
показати весь коментар
16.10.2025 07:24 Відповісти
 
 