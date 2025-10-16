Последствия вражеского удара по Чернигову: есть раненый. ФОТОРЕПОРТАЖ
Вечером 15 октября российские захватчики атаковали Нежин Черниговской области ударными беспилотниками.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС Украины.
Дроны попали в один из логистических объектов и многоэтажный жилой дом.
По предварительной информации, один человек ранен.
