Последствия вражеского удара по Чернигову: есть раненый. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вечером 15 октября российские захватчики атаковали Нежин Черниговской области ударными беспилотниками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС Украины.

Дроны попали в один из логистических объектов и многоэтажный жилой дом.

По предварительной информации, один человек ранен.

