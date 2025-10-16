РУС
Последствия вражеского удара по Чернигову: есть раненый. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вечером 15 октября российские захватчики атаковали Нежин Черниговской области ударными беспилотниками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС Украины.

Дроны попали в один из логистических объектов и многоэтажный жилой дом.

По предварительной информации, один человек ранен.

Россияне массированно атаковали Нежин ударными беспилотниками.
По Ніжину. Час проявити всі ступені захисту неба в Чернігівській області, щоб Києв забув про тривоги. Це прямо пов'язані речі.
16.10.2025 07:24
 
 