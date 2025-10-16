Доба на Донеччині: російські війська атакували Покровський, Краматорський, Бахмутський райони, численні руйнування та постраждалі. ФОТОрепортаж

Протягом доби російські війська атакували Покровський, Краматорський, Бахмутський райони. Внаслідок ударів БпЛА та авіабомб загинула одна цивільна особа, декілька поранених, пошкоджено будинки та інфраструктуру.

про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

Покровський район

Чотири бомби "КАБ-250" росіяни скинули на Добропілля – вбили цивільну особу, ще двох людей поранили. Руйнувань зазнали 2 адмінбудівлі.

Краматорський район

Лиман витримав 6 російських атак. Двоє людей зазнали поранень, пошкоджено 1 багатоквартирний і 4 приватних будинки. У Миколаївці знищено авто.

Вночі та зранку Краматорська громада була під обстрілом. О 23:07 ударний БпЛА "Молнія-2" влучив в подвірʼя приватного будинку. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Встановлюємо обсяги пошкоджень.

О 23:35, з застосуванням БпЛА "Молнія-2", російські війська завдали удару біля багатоповерхівки в одному зі спальних районів міста. Інформація щодо постраждалих не надходила. Пошкоджено фасад будинку;

О 05:35 ударний БпЛА "Ланцет" влучив по вантажному автомобілю в приватному секторі. Обійшлося без постраждалих.

Двоє поранених – у Костянтинівці. Ворог вдарив по місту авіабомбою "КАБ-250", ствольною артилерією та FPV-дронами. Пошкоджено 5 багатоквартирних будинків і приватну оселю.

Дружківку атакувати три БпЛА "Герань-2" – пошкодили 4 багатоквартирних і 10 приватних будинків, заклад освіти.

На Очеретине Олександрівської ТГ окупанти спрямували 7 БпЛА "Герань-2" – руйнувань зазнали багатоквартирний будинок, корівник, керамічний цех, ветеринарний санпропускник, автомобільна вагова.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 4 будинки, ще по 2 - у Дронівці та Різниківці.

