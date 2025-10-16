Сутки на Донетчине: российские войска атаковали Покровский, Краматорский, Бахмутский районы, есть многочисленные разрушения и пострадавшие. ФОТОрепортаж

В течение суток российские войска атаковали Покровский, Краматорский, Бахмутский районы. В результате ударов БПЛА и авиабомб погиб один гражданский человек, несколько раненых, повреждены дома и инфраструктура.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и в полиции области.

Покровский район

Четыре бомбы "КАБ-250" россияне сбросили на Доброполье - убили гражданское лицо, еще двух человек ранили. Разрушениям подверглись 2 админздания.

Краматорский район

Лиман выдержал 6 российских атак. Два человека получили ранения, повреждены 1 многоквартирный и 4 частных дома. В Николаевке уничтожено авто.

Ночью и утром Краматорская громада была под обстрелом. В 23:07 ударный БПЛА "Молния-2" попал во двор частного дома. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Устанавливаем объемы повреждений.

В 23:35, с применением БПЛА "Молния-2", российские войска нанесли удар возле многоэтажки в одном из спальных районов города. Информация о пострадавших не поступала. Поврежден фасад дома;

В 05:35 ударный БПЛА "Ланцет" попал по грузовому автомобилю в частном секторе. Обошлось без пострадавших.

Двое раненых - в Константиновке. Враг ударил по городу авиабомбой КАБ-250, ствольной артиллерией и FPV-дронами. Повреждены 5 многоквартирных домов и частный дом.

Дружковку атаковали три БПЛА "Герань-2" - повредили 4 многоквартирных и 10 частных домов, учебное заведение.

На Очеретино Александровской ТГ оккупанты направили 7 БПЛА "Герань-2" - разрушениям подверглись многоквартирный дом, коровник, керамический цех, ветеринарный санпропускник, автомобильная весовая.

Бахмутский район

В Сиверске повреждены 4 дома, еще по 2 - в Дроновке и Резниковке.

