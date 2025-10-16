УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9758 відвідувачів онлайн
Новини Фото Сексуальна експлуатація
2 330 11

Вербувала жінок для сексуальної експлуатації в ЄС: у Харкові затримано 20-річну місцеву жительку, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

У Харкові поліція затримала 20-річну місцеву жительку, яка, за даними слідства, організовувала вербування жінок та їх незаконний виїзд до країн ЄС під приводом працевлаштування.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

У Харкові затримали організаторку торгівлі людьми

Під час спроби відправлення однієї з жертв за кордон із метою сексуальної експлуатації, жінку затримали в порядку статті 208 КПК України. Під час обшуків правоохоронці вилучили речі та носії інформації, що можуть мати доказове значення.

Наразі тривають першочергові слідчі дії. Вирішується питання повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу за ч. 2 ст. 149 КК України (Торгівля людьми). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна або без такої.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіянки вербували іноземців на війну проти України, а потім самі пішли воювати у "Шторм", - росЗМІ

У Харкові затримали організаторку торгівлі людьми
У Харкові затримали організаторку торгівлі людьми

Встановлюється повне коло осіб, причетних до злочину. 

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6506) Харків (5915) вербування (261) Харківська область (1752) Харківський район (602)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
вербувала!!!!
не викрадала!!!!
вербувала, тобто пропонувала!!!
добровільно! хочеш їдь, хочеш не їдь!
де саме, торгівля людьми?
в чому кримінал?
показати весь коментар
16.10.2025 14:13 Відповісти
+1
Вона що, по всьому місту розвішувала оголошення "Робота в борделях Європи"?
І як розуміти "незаконний виїзд"? Кілька мільйонів українок різного віку виїхали теж незаконно?
показати весь коментар
16.10.2025 14:08 Відповісти
+1
Пропонувала отим тупим в стрінгах, розкішнецею своєю торгувати!?!?
Так це ще до отих корабельних сосок з ВРУ, вона не доїхала з Харкова … Там уже і на послиць згодні… Прямо без курсів… На посаді розрахуються!!….
показати весь коментар
16.10.2025 14:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вона що, по всьому місту розвішувала оголошення "Робота в борделях Європи"?
І як розуміти "незаконний виїзд"? Кілька мільйонів українок різного віку виїхали теж незаконно?
показати весь коментар
16.10.2025 14:08 Відповісти
Законний, це коли у тебе є закордонний паспорт і ти перетинаєш кордон в пункті пропуску. А незаконний це поза пунктами пропуску. А може у них вже була заборона в'їзду до Шенгенської зони? Може були вже депортовані з країн ЄС за торгівлю своєю нЄсвЄжою скумбрією?
показати весь коментар
16.10.2025 14:26 Відповісти
вербувала!!!!
не викрадала!!!!
вербувала, тобто пропонувала!!!
добровільно! хочеш їдь, хочеш не їдь!
де саме, торгівля людьми?
в чому кримінал?
показати весь коментар
16.10.2025 14:13 Відповісти
Я киянин в трьох поколіннях (одна бабка моя народился на Степанівський й усе життя прожили на Саксаганського) - інша на на Прорезній (у прадіда була меблєва фабрика на Крещатику йде до першої світової), але мене зворушує будь який намір ображати будь яке місто чи село . Рідна сестра діда була вчителькою у Тарасівці , а брат його був головлікарем центральном гошпеталі Київа й загинув 1941 при обороні міста . В харківских вишах працював Кольольов й Ландау ... Людмила Гурченко й 72 роки "так не виглядала" . Й Наталка Фатєєва в 90 років . Й Клавдія Шульженко . Це усе народжені у Харкові
показати весь коментар
16.10.2025 14:39 Відповісти
Пропонувала отим тупим в стрінгах, розкішнецею своєю торгувати!?!?
Так це ще до отих корабельних сосок з ВРУ, вона не доїхала з Харкова … Там уже і на послиць згодні… Прямо без курсів… На посаді розрахуються!!….
показати весь коментар
16.10.2025 14:20 Відповісти
У 20 р.?
Швидке дитято.
Ніби ще дитина, а вже зрозуміла всю суть капіталу та капіталізму.
Далеко піде.
показати весь коментар
16.10.2025 14:34 Відповісти
Повії були й доісторичні часи , й при рабовласниках (гетери) й темньому середньовіччі . Й при "розвитому соціалізмі" одна до мене причепилася прямо біля ГУМу (мені тоді 16 років було й тому не зразу зрозумів , що вона хоче)
показати весь коментар
16.10.2025 14:43 Відповісти
Ну й до чого тут "капіталізм" ?
показати весь коментар
16.10.2025 14:44 Відповісти
Ну й до чого ваш коментар?
(Про сімейне дерево, історію проституції та особистий досвід - хай буде)
показати весь коментар
16.10.2025 15:01 Відповісти
Хвойда підшукувала роботу іншим хвойдам - то це агентка з пошуку роботи, більше нічого. Мабуть демпінгувала
показати весь коментар
16.10.2025 14:59 Відповісти
 
 