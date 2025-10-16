Вербувала жінок для сексуальної експлуатації в ЄС: у Харкові затримано 20-річну місцеву жительку, - ДПСУ. ФОТОрепортаж
У Харкові поліція затримала 20-річну місцеву жительку, яка, за даними слідства, організовувала вербування жінок та їх незаконний виїзд до країн ЄС під приводом працевлаштування.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.
Під час спроби відправлення однієї з жертв за кордон із метою сексуальної експлуатації, жінку затримали в порядку статті 208 КПК України. Під час обшуків правоохоронці вилучили речі та носії інформації, що можуть мати доказове значення.
Наразі тривають першочергові слідчі дії. Вирішується питання повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу за ч. 2 ст. 149 КК України (Торгівля людьми). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна або без такої.
Встановлюється повне коло осіб, причетних до злочину.
І як розуміти "незаконний виїзд"? Кілька мільйонів українок різного віку виїхали теж незаконно?
не викрадала!!!!
вербувала, тобто пропонувала!!!
добровільно! хочеш їдь, хочеш не їдь!
де саме, торгівля людьми?
в чому кримінал?
Так це ще до отих корабельних сосок з ВРУ, вона не доїхала з Харкова … Там уже і на послиць згодні… Прямо без курсів… На посаді розрахуються!!….
Швидке дитято.
Ніби ще дитина, а вже зрозуміла всю суть капіталу та капіталізму.
Далеко піде.
(Про сімейне дерево, історію проституції та особистий досвід - хай буде)