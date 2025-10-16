Вербувала жінок для сексуальної експлуатації в ЄС: у Харкові затримано 20-річну місцеву жительку, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

У Харкові поліція затримала 20-річну місцеву жительку, яка, за даними слідства, організовувала вербування жінок та їх незаконний виїзд до країн ЄС під приводом працевлаштування.

Під час спроби відправлення однієї з жертв за кордон із метою сексуальної експлуатації, жінку затримали в порядку статті 208 КПК України. Під час обшуків правоохоронці вилучили речі та носії інформації, що можуть мати доказове значення.

Наразі тривають першочергові слідчі дії. Вирішується питання повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу за ч. 2 ст. 149 КК України (Торгівля людьми). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна або без такої.

Встановлюється повне коло осіб, причетних до злочину.

