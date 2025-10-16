Вербовала женщин для сексуальной эксплуатации в ЕС: в Харькове задержана 20-летняя местная жительница, - ГПСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Харькове полиция задержала 20-летнюю местную жительницу, которая, по данным следствия, организовывала вербовку женщин и их незаконный выезд в страны ЕС под предлогом трудоустройства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

При попытке отправки одной из жертв за границу с целью сексуальной эксплуатации, женщину задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Во время обысков правоохранители изъяли вещи и носители информации, которые могут иметь доказательственное значение.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Решается вопрос сообщения о подозрении и избрании меры пресечения по ч. 2 ст. 149 УК Украины (Торговля людьми). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Устанавливается полный круг лиц, причастных к преступлению.

