Вербовала женщин для сексуальной эксплуатации в ЕС: в Харькове задержана 20-летняя местная жительница, - ГПСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Харькове полиция задержала 20-летнюю местную жительницу, которая, по данным следствия, организовывала вербовку женщин и их незаконный выезд в страны ЕС под предлогом трудоустройства.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.
При попытке отправки одной из жертв за границу с целью сексуальной эксплуатации, женщину задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Во время обысков правоохранители изъяли вещи и носители информации, которые могут иметь доказательственное значение.
Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Решается вопрос сообщения о подозрении и избрании меры пресечения по ч. 2 ст. 149 УК Украины (Торговля людьми). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Устанавливается полный круг лиц, причастных к преступлению.
І як розуміти "незаконний виїзд"? Кілька мільйонів українок різного віку виїхали теж незаконно?
не викрадала!!!!
вербувала, тобто пропонувала!!!
добровільно! хочеш їдь, хочеш не їдь!
де саме, торгівля людьми?
в чому кримінал?
Так це ще до отих корабельних сосок з ВРУ, вона не доїхала з Харкова … Там уже і на послиць згодні… Прямо без курсів… На посаді розрахуються!!….
Швидке дитято.
Ніби ще дитина, а вже зрозуміла всю суть капіталу та капіталізму.
Далеко піде.
(Про сімейне дерево, історію проституції та особистий досвід - хай буде)