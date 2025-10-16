РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10536 посетителей онлайн
Новости Фото Сексуальная эксплуатация
2 420 11

Вербовала женщин для сексуальной эксплуатации в ЕС: в Харькове задержана 20-летняя местная жительница, - ГПСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Харькове полиция задержала 20-летнюю местную жительницу, которая, по данным следствия, организовывала вербовку женщин и их незаконный выезд в страны ЕС под предлогом трудоустройства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

В Харькове задержали организатора торговли людьми

При попытке отправки одной из жертв за границу с целью сексуальной эксплуатации, женщину задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Во время обысков правоохранители изъяли вещи и носители информации, которые могут иметь доказательственное значение.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Решается вопрос сообщения о подозрении и избрании меры пресечения по ч. 2 ст. 149 УК Украины (Торговля людьми). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россиянки вербовали иностранцев на войну против Украины, а потом сами пошли воевать в "Шторм", - росСМИ

В Харькове задержали организатора торговли людьми
В Харькове задержали организатора торговли людьми

Устанавливается полный круг лиц, причастных к преступлению.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

Госпогранслужба (6932) Харьков (7787) вербовка (279) Харьковская область (1729) Харьковский район (594)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
вербувала!!!!
не викрадала!!!!
вербувала, тобто пропонувала!!!
добровільно! хочеш їдь, хочеш не їдь!
де саме, торгівля людьми?
в чому кримінал?
показать весь комментарий
16.10.2025 14:13 Ответить
+1
Вона що, по всьому місту розвішувала оголошення "Робота в борделях Європи"?
І як розуміти "незаконний виїзд"? Кілька мільйонів українок різного віку виїхали теж незаконно?
показать весь комментарий
16.10.2025 14:08 Ответить
+1
Пропонувала отим тупим в стрінгах, розкішнецею своєю торгувати!?!?
Так це ще до отих корабельних сосок з ВРУ, вона не доїхала з Харкова … Там уже і на послиць згодні… Прямо без курсів… На посаді розрахуються!!….
показать весь комментарий
16.10.2025 14:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вона що, по всьому місту розвішувала оголошення "Робота в борделях Європи"?
І як розуміти "незаконний виїзд"? Кілька мільйонів українок різного віку виїхали теж незаконно?
показать весь комментарий
16.10.2025 14:08 Ответить
Законний, це коли у тебе є закордонний паспорт і ти перетинаєш кордон в пункті пропуску. А незаконний це поза пунктами пропуску. А може у них вже була заборона в'їзду до Шенгенської зони? Може були вже депортовані з країн ЄС за торгівлю своєю нЄсвЄжою скумбрією?
показать весь комментарий
16.10.2025 14:26 Ответить
вербувала!!!!
не викрадала!!!!
вербувала, тобто пропонувала!!!
добровільно! хочеш їдь, хочеш не їдь!
де саме, торгівля людьми?
в чому кримінал?
показать весь комментарий
16.10.2025 14:13 Ответить
Я киянин в трьох поколіннях (одна бабка моя народился на Степанівський й усе життя прожили на Саксаганського) - інша на на Прорезній (у прадіда була меблєва фабрика на Крещатику йде до першої світової), але мене зворушує будь який намір ображати будь яке місто чи село . Рідна сестра діда була вчителькою у Тарасівці , а брат його був головлікарем центральном гошпеталі Київа й загинув 1941 при обороні міста . В харківских вишах працював Кольольов й Ландау ... Людмила Гурченко й 72 роки "так не виглядала" . Й Наталка Фатєєва в 90 років . Й Клавдія Шульженко . Це усе народжені у Харкові
показать весь комментарий
16.10.2025 14:39 Ответить
Пропонувала отим тупим в стрінгах, розкішнецею своєю торгувати!?!?
Так це ще до отих корабельних сосок з ВРУ, вона не доїхала з Харкова … Там уже і на послиць згодні… Прямо без курсів… На посаді розрахуються!!….
показать весь комментарий
16.10.2025 14:20 Ответить
У 20 р.?
Швидке дитято.
Ніби ще дитина, а вже зрозуміла всю суть капіталу та капіталізму.
Далеко піде.
показать весь комментарий
16.10.2025 14:34 Ответить
Повії були й доісторичні часи , й при рабовласниках (гетери) й темньому середньовіччі . Й при "розвитому соціалізмі" одна до мене причепилася прямо біля ГУМу (мені тоді 16 років було й тому не зразу зрозумів , що вона хоче)
показать весь комментарий
16.10.2025 14:43 Ответить
Ну й до чого тут "капіталізм" ?
показать весь комментарий
16.10.2025 14:44 Ответить
Ну й до чого ваш коментар?
(Про сімейне дерево, історію проституції та особистий досвід - хай буде)
показать весь комментарий
16.10.2025 15:01 Ответить
Хвойда підшукувала роботу іншим хвойдам - то це агентка з пошуку роботи, більше нічого. Мабуть демпінгувала
показать весь комментарий
16.10.2025 14:59 Ответить
 
 